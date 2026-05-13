배우 박진영, 해외 아동 음악 교육 위해 5천만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 박진영이 13일 솔로 앨범 발매 기념으로 세이브더칠드런에 5천만원 후원했다.
- 후원금은 해외 아동 음악 교육 사업에 사용된다.
- 누적 기부금은 2억1천만원에 달한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박진영이 솔로 미니 앨범 '세드 앤 던(Said & Done)' 발매를 기념해 뜻깊은 나눔을 실천했다.
13일 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런은 "그룹 갓세븐 멤버이자 배우 박진영이 솔로 미니 앨범 '세드 앤 던' 발매를 기념해 해외 아동 음악 교육 지원을 위한 후원금 5천만원을 전달했다"고 밝혔다.
이번 후원금은 교육 인프라가 부족한 해외 아동을 위한 음악 교육 사업에 사용되며, 아동들이 음악을 통해 자신의 가능성을 발견하고 안정적인 환경에서 성장할 수 있는 기회를 마련하는 데 쓰일 예정이다.
박진영은 2023년 튀르키예 지진 피해 아동 지원을 위해 3천만원을 후원한 것을 시작으로 세이브더칠드런 고액후원자 모임인 '아너스클럽' 회원으로 위촉됐다. 이후 2025년 미얀마 지진 피해 지원 3천만원, 국내 아동 식사지원 사업 1억원을 후원했으며, 이번 후원을 포함한 누적 기부금은 2억 1천만원에 달한다.
세이브더칠드런 필란트로피팀 최지원 팀장은 "음악은 아동에게 새로운 가능성과 자존감을 길러주는 중요한 매개"라며, "박진영 후원자의 따뜻한 나눔이 음악 교육이 필요한 아동들이 자신의 재능을 발견하고 꿈을 키워갈 수 있는 든든한 토대가 될 것"이라고 말했다. 이어 "세이브더칠드런은 앞으로도 전 세계 아동의 배움의 기회를 확대하고, 모든 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com