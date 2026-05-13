평택시, 통복천 생태하천 복원사업 추진…내년 6월 준공 예정

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 13일 통복천 생태하천 복원사업 현장 조사를 실시했다.
- 조사단이 자전거로 전 구간을 이동하며 수질 개선과 생태 복원 방안을 점검했다.
- 시는 조사 결과를 바탕으로 내년 6월 준공 목표의 실시설계안을 마련한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 남부 지역의 대표 도심 하천인 통복천을 대상으로 생태하천 복원사업을 본격적으로 추진한다.
13일 시에 따르면 지난 3월 착수한 통복천 생태하천 복원사업 실시설계 용역의 일환으로 통복천 전 구간에 대한 합동 현장 조사를 실시했다.
조사단은 이날 자전거를 이용해 상류부터 하류까지 전 구간을 이동하며 현장 중심의 설계 검토를 진행했다.
특히 조사단은 수질 개선을 위한 오염원 차단 방안, 생물 서식처 복원 적지 분석, 시민 편의를 위한 산책로 및 자전거 도로 정비, 기존 치수 계획과의 연계성 등을 집중적으로 점검했다.
아울러 현장 토론을 통해 통복천의 입지적 장점을 극대화하면서도 도심 하천으로서의 고유한 생태 기능을 회복할 수 있는 구체적인 구상안을 논의했다.
시는 이번 현장 조사 결과를 바탕으로 상위 및 관련 계획을 종합적으로 검토해 통복천만의 특색을 반영한 최적의 실시설계안을 마련할 계획이다.
시 관계자는 "통복천은 많은 시민이 즐겨 찾는 소중한 휴식처인 만큼 이번 생태하천 복원사업을 통해 더욱 건강하고 쾌적한 수변 생태공간으로 거듭나야 한다"며 "내년 6월 준공을 목표로 전문가와 시민 의견을 적극 반영해 완성도 높은 실시설계가 만들어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com