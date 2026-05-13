킨텍스·몽골상공회의소 전시사업 협력 위한 MOU체결

AI 핵심 요약beta
- 킨텍스는 13일 몽골상공회의소와 기업 교류 및 전시 산업 협력 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 전시회 정보 공유, 비즈니스 확대, 네트워크 강화 등에 협력한다.
- 10월 국제섬유봉제산업전시회에 몽골 기업 참여를 지원한다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 킨텍스는 13일 제1전시장 중역 회의실에서 몽골 최대 경제 단체인 몽골상공회의소(Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, MNCCI)와 양국 기업 교류 및 전시 산업 협력을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 체결식에는 이민우 킨텍스 대표이사와 바타르자브 르하그바자브(Baatarjav Lkhagvajav) 몽골상공회의소 회장을 비롯한 양 기관 관계자가 참석했다.
양 기관은 한국과 몽골의 산업적 강점을 결합한 비즈니스 모델을 구체화하고 양국 기업의 교류 확대와 산업 협력 활성화에 협력해 나가기로 다짐했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 ▲양국 간 전시회 정보 공유 및 홍보▲전시회를 통한 비즈니스 기회 확대▲양 기관 주최 전시회의 양국 기업 참가 지원 및 촉진▲전시 산업 및 시장 정보 교류▲기업 및 관련 기관 간 네트워크 강화 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 예정이다.
특히 몽골은 캐시미어와 같은 천연 섬유와 광물, 식품 산업 등 다양한 분야에서 성장 잠재력을 보유하고 있다.
킨텍스는 이러한 협력의 첫 성과로 오는 10월 킨텍스에서 개최 예정인 '국제섬유봉제산업전시회(TEX+VISION)'에 몽골 기업들의 참여를 지원할 방침이다.
이 전시회는 섬유와 봉제, 가공과 세탁 등의 사후 관리까지 섬유 산업 전 과정을 연결시킨 통합 비즈니스 플랫폼이다.
바타르자브 르하그바자브 몽골상공회의소 회장은 "세계적 수준의 전시 인프라를 갖춘 킨텍스와의 이번 협력이 몽골 기업들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.
이민우 대표이사는 "GTX-A 개통 등 인프라 혁신과 함께 킨텍스가 글로벌 기업들이 먼저 찾는 비즈니스 허브로 성장하고 있다"며 "국내 우수 중소기업이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 기회를 확대하는 데 더욱 노력할 것"이라고 말했다.
skyimhan@newspim.com