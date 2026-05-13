전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.13 (수)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[뉴스분석] "개인 의견" 선 그은 靑... '국민배당금' 사회적 논의 촉발될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김용범 청와대 정책실장이 11일 AI 초과이윤 세수를 국민배당금으로 환원하자고 제안했다.
  • 이재명 대통령이 과거 토지배당·탄소배당 등 국민환원 지론을 일관되게 주장했다.
  • 청와대는 개인 의견이라 부인하나 정부 경제기조로 분석되며 논의 기대된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대, 김용범 '국민배당금' 제안에 "개인 의견" 선 긋기
李, 과거 토지·탄소 배당 주장…10여년간 이어진 일관성
전문가 "이익 환원, 이번 정부 정신…계속 추진" 분석 나와

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김용범 청와대 정책실장이 띄운 '인공지능(AI) 국민배당금' 제안이 '이재명노믹스(이재명 대통령 경제정책)' 구상의 일부인 '국민배당' 논의를 이끌어낼 기폭제가 될지 관심이 집중되고 있다. 

사회 특정 산업군이나 시장에서 발생한 이익을 세금 형태로 거둔 뒤 국민에 환원해야 한다는 것은 이 대통령이 10여 년 전부터 꾸준히 해왔던 지론이다. 

청와대는 김 실장의 제안이 내부 검토와 무관한 개인 의견이라는 입장이다. 6·3 지방선거를 앞둔 시점에서 민감한 이슈여서 잠시 숨고르기에 들어갔다는 분석이다. 이재명 정부의 기조가 바뀐 것은 아니라는 관측에 힘이 실린다. 

이재명(사진 오른쪽) 대통령이 지난 5월 6일 청와대 국무회의에서 김용범 정책실장과 '포용적 금융'과 관련해 의견을 주고받고 있다. [사진=KTV]

◆ 김용범, AI 초과 이윤 국민에 환원 주장

청와대는 김 실장이 주장한 국민배당금 제도와 우선은 거리를 두고 있다. 김 실장은 지난 11일 밤 10시께 페이스북에 인공지능(AI) 분야에서 발생하는 초과 이윤에 따른 초과 세수를 국민에게 배당하는 국민배당금 제도를 설계할 필요가 있다고 말했다.

김 실장은 "AI 시대의 초과 이윤은 속성상 집중된다. 메모리 기업 주주와 핵심 엔지니어, 수도권 자산 보유자처럼 이미 생산 자산에 접근한 계층은 시장 메커니즘을 통해 매우 큰 수혜를 받을 가능성이 높다"며 "반면 상당수 중간층은 원화 강세에 따른 구매력 개선, 제한적 재정 이전, 일부 자산 상승 정도의 간접 효과만 누릴 수 있다"고 밝혔다.

막대한 초과 이윤이 특정층에만 집중될 가능성이 높으니 이를 국가가 거둬들여 국민에게 고루 분배하겠다는 것으로 읽힌다. 김 실장의 주장이 언론을 통해 보도된 후 주식시장이 출렁였다는 분석이 제기됐다. 지난 12일 코스피는 장 초반 8000선을 넘보며 7999.67까지 올랐다가 5.12% 급락해 7400선으로 떨어졌다. 미 블룸버그통신은 코스피 급락 원인으로 김 실장의 발언을 지목하기도 했다.

◆ 李대통령, 특정분야 발생 수익, '국민 환원' 견지 

이후 국민의힘을 비롯한 보수 진영은 김 실장에게 파상 공세를 퍼부었다. 반도체 호황에 정부가 기여한 것이 없다는 비판이었다. 논란이 커지자 청와대는 "김 실장이 소셜미디어에 게재한 내용은 청와대 내부 논의나 검토와 무관한 개인 의견"이라고 선을 그었다.

다만 경제계와 정치권에서는 청와대의 공식 입장과 달리 김 실장의 개인 의견이 아닌 정부의 경제정책 기조로 받아들인다. 이 대통령이 과거부터 특정 분야에서 발생하는 수익을 국민에게 환원해야 한다는 견해를 꾸준히 견지해왔기 때문이다. 

이 대통령은 성남시장 시절이던 2017년 1월, 대선 출마를 선언하며 국토보유세(토지배당) 도입을 주장했다. 당시 이 대통령은 "국토보유세를 신설해 전 국민에게 엔(N) 분의 1로 나눠 주겠다"고 했다. 부동산 보유자 상위 2.5%까지 과세 범위를 늘려 15조 원의 세금을 걷고 전 국민에게 해마다 30만 원씩 나눠 주겠다는 구상이었다.

김용범(사진) 청와대 정책실장은 지난 5월 11일 밤 페이스북에 인공지능(AI) 분야에서 발생하는 초과이윤에 따른 초과세수를 국민에게 배당하는 국민배당금 제도를 설계할 필요가 있다고 밝혔다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 李대통령, 과거 여러 차례 토지배당·탄소배당 언급

2021년에도 같은 구상이 이어졌다. 국토보유세가 '세금 신설'이라는 비판이 심하자 '토지이익 배당금제'로 탈을 바꿔 다시 제안했다. 이 대통령은 당시 한국신문방송편집인협회 토론회에서 "세금을 걷는 부분과 지급하는 부분, 2개가 한 덩어리인데 세금만을 떼서 공격을 당한다"며 "세금을 다른 데 쓰는 것처럼 보여 실체에 맞게 이름을 바꿨다"고 설명했다.

같은 해에는 '기본소득 탄소세'를 주장하면서 '탄소배당'도 언급했다. 탄소 배출 기업에 세금을 부과하고 그 수입을 전 국민에게 지역화폐로 환급하는 게 핵심이었다. 이 대통령은 경기도지사 시절인 당시 "기본소득 탄소세는 화석연료 사용량을 감소시켜 탄소제로에 기여할 것"이라며 "탄소배당을 도입한 스위스는 탄소배출량을 1990년 100%에서 2018년 71%까지 감소시켰다"고 설명했다.

또 이 대통령은 지난 4월 27일에는 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)와 만나 "20여 년 전부터 기본소득을 얘기했다"며 "AI 시대인 지금이야말로 기본소득이 필요한 것 아니냐"고 언급했다. 

◆李, '초과이윤 국민배당' 음해성 가짜뉴스 유포 비판  

특히 이 대통령은 직접 김 실장을 두둔하고 나섰다. 이 대통령은 13일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "김 실장이 한 말은 'AI 부문 초과이윤으로 발생하는 국가의 초과세수를 국민 배당하는 방안 검토'"라며 "일부 언론이 이 발언을 편집해 '김 실장이 기업의 초과이윤을 국민 배당하는 방안 검토를 주장했다'는 음해성 가짜뉴스를 유포했다"고 강도 높게 비판했다.

이처럼 이 대통령의 경제관과 김 실장의 주장이 일맥상통하는 면이 있는 만큼, 이재명 정부 임기 내에 국민배당금 제도가 진지하게 논의될 것이라는 분석이 나온다.

강성진 고려대 경제학과 교수는 "특정 시장과 산업군에서 발생한 이익을 환원한다는 것 자체가 이번 정부의 정신"이라며 "(이 대통령이 주장했던) 기본소득도 재원 출처가 어디냐일 뿐, 돈을 걷어서 국민에게 배당하겠다는 개념이다. 이 정권 내에서는 계속 추진하지 않을까"라고 내다봤다.

청와대 관계자는 "(국민배당 관련 논의가) 내부에서 더 진행되거나, 공식적으로 논의한 바는 없다"며 "(논의를) 할 것이다, 말 것이다 이런 이야기도 없다"고 다시 한번 강하게 부인했다.  

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
사진
조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동