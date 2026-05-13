[오늘의 차트] 차기 연준 의장 케빈 워시의 대략난감

AI 핵심 요약beta
- 미국 상원 13일 케빈 워시 연준 의장 인준했다.
- 중동 고유가로 절사평균 CPI 상승률 5.23% 급등했다.
- 국채시장 기대인플레 2.3% 최고치, 금리 인상 확률 높아졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 현지시간 13일 미국 의회 상원 인준 투표를 거쳐 오는 15일 신임 연방준비제도(Fed, 연준) 의장으로 부임할 예정인 케빈 워시 앞에 녹록치 않은 물가 환경이 펼쳐지고 있다.
중동발 고유가 영향은 미국의 3월과 4월치 소비자물가지표를 통해 속속 드러나고 있다. 국채 시장의 중장기 기대 인플레이션도 덩달아 들썩이는 가운데 최근 워시가 주목도를 높인 '절사평균(trimmed mean) 물가 상승률'의 흐름 또한 가팔라지고 있는 게 확인됐다.
1. 워시가 선호한다는 '절사평균 인플레이션' 동향은
지난달 상원의 연준 의장 후보 인준 청문회에서 워시는 인플레이션의 기저 흐름을 파악하는 데 있어 절사평균한 물가지표를 선호한다고 밝혔다. 왼쪽과 오른쪽의 이상 변동(꼬리 위험)을 모두 제거하기에 인플레이션 동향의 알맹이를 충실히 보여준다는 이유에서다.
이를 두고 일각에선 워시의 '골대 옮기기' 시도가 아니냐는 의혹도 일었다. 에너지와 식료품을 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 좀처럼 연준 목표치(2%) 부근으로 내려오지 않는 상황에서, 절사평균한 PCE 물가상승률은 더디나마 둔화 양상을 보였기 때문이다.
동일한 PCE 물가지표는 아니지만 간밤 클리블랜드 연방준비은행이 공개한 미국의 '절사평균 소비자물가(CPI) 상승률'은 계절조정 전월비 연율 기준으로 5.23%를 나타냈다. 앞선 3월치(2.26%)를 크게 웃돌며 가파른 기울기를 형성했다.
클리블랜드 연은은 (미국 노동부 산하 노동통계국이 매월 공개하는) CPI 통계에서 가격 변동의 양쪽 극단에 위치한 품목(CPI를 구성하는 품목 가운데 가장 많이 오른 것과 가장 많이 내린 것)을 각각 8%씩 제외해 '16% 절사평균 CPI 상승률'을 산출한다.
동일한 보폭은 아니라 해도 이달 하순 댈러스 연방준비은행이 공개할 절사평균 PCE 물가 상승률도 이와 유사한 궤적을 그릴 가능성이 다분하다.
2. 채권시장의 기대 인플레이션
미국 국채시장 참여자들의 장기 기대 인플레이션을 보여주는 ' 5년 후 5년 동안의 기대 인플레이션(5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation Rate)'은 이달 들어 2.3%에 다가서며 작년 10월 이후 최고치를 나타냈다.
호르무즈 해협이 곧 재개방될 것이라는 기대가 좌절되고 대신 유가 오름세가 장기화할 것이라는 우려가 대두한 것과 궤를 같이 한다.
5년물 명목 국채 수익률에서 동일 만기 물가연동국채(TIPs) 수익률을 뺀 5년짜리 브레이크 이븐 레이트(BEI)의 경우 이달 초 2.7%를 돌파해 거의 3년만에 최고치에 달했다.
시장 참여자들의 중기 기대 인플레이션이 꾸역 꾸역 높아지고 있다는 이야기다. 10년물 BEI 역시 비슷한 궤적을 그리며 2023년 이후 최고치를 나타냈다.
이는 실현된 물가상승률이 5년 넘게 연준 목표치(2%)를 상회하는 상황에서, 시장의 기대가 인플레이션 재가속 위험 쪽으로, 나아가 인플레이션이 높은 수준에서 고착화할 위험 쪽으로 더 기울어지고 있음을 보여준다.
참고로 미국 텍사스산 원유(WTI) 선물은 4월 초 단기 고점을 찍었지만 5년짜리 BEI가 3년만에 최고치를 기록한 것은 이달 들어서다. 시장이 당장의 유가 수준뿐만 아니라 미래 유가 전망, 그리고 그것이 전반적인 상품 물가에 미칠 영향을 반영하기 시작했음을 의미한다.
기대 인플레이션이 높아지더라도 명목 금리의 위가 다양한 요인에 의해 막히면 (실질 금리의 예상 경로를 따라) 오히려 경제주체들의 차입과 소비를 촉진할 수 있다. 국채 시장 내 명목 금리보다 기대 인플레이션이 더 빠르게 높아질 때 증시가 호조를 보이기도 하는 이유다. 고용과 가계 소득에 의해 인플레이션 전가가 용인되는 동안, 기업들은 물건 값을 올려 매출과 순익을 확보할 수 있다.
다만 고도를 높이는 물가 상승률을 따라 명목 금리도 뜀박질을 하거나, 기대 인플레이션의 고삐가 풀리는 것을 막기 위해 연준의 통화정책이 긴축으로 급선회하는 구간에서는 증시 조정이 동반되고는 했다.
현재 연방기금금리 선물 시장은 연준이 연내 금리를 한 차례 이상 인상할 확률(30.7% + 5.0% + 0.3%)을 금리를 한 차례 내릴 확률(3.1%)보다 더 높게 가격에 반영 중이다.
TD 증권의 미국 금리 전략가인 얀 네브루지는 월스트리트저널(WSJ)에 "10년물 BEI가 2.6%에 도달할 경우 다소 걱정스러울 만하다"면서도 "그 흐름이 (단지) 에너지 가격 상승에 기인한다면 연준이 지나치게 걱정해야 할지는 불분명하다"고 말했다.
연준 의장으로서 워시의 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 등판 기일은 다음달 16~17일이다. 지난달 FOMC에서는 성명서 상의 완화 편향 문구, 즉 "연방기금금리 목표범위를 추가적으로 조정(additional adjustments)하는 범위와 시기를 검토함에 있어"라는 문구를 유지할지 여부를 놓고 정책위원들 사이에 의견차가 두드러졌다.
6월 FOMC를 앞두고 공개될 5월 물가지표 역시 가파른 기울기의 상승세를 이어간다면 이 문구는 제거될 공산이 크다. 서둘러 금리를 내리라고 다그치는 도널드 트럼프 대통령의 요구에 반하는 신호가 FOMC를 통해 발신될 수 있다.
이 경우 트럼프 대통령은 에스티 로더 가문의 사위이자, 주요 정치 후원자(로널드 로더)의 사위인 워시를 향해서도 욕설을 섞어가며 금리를 내리라고 압박할 수 있을까 - 번외 관전 포인트다.
osy75@newspim.com