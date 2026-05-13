시흥시, 경기도 '기획징수 평가' 우수 시군 선정

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 13일 경기도 '2026 기획징수 평가'에서 우수 시군으로 선정됐다.
- 31개 시군 대상 세정·체납관리 6개 분야 중 4개에서 우수 성적을 거뒀다.
- 체납관리 강화와 시민 공감형 행정으로 도내 순위 5위까지 상승했다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 경기도가 주관한 '2026 기획징수 평가'에서 우수 시군으로 선정되며 지방세 체납관리 분야에서 우수한 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 평가는 지방세 체납관리 업무 전반에 대해 경기도 내 31개 시군을 대상으로 실시됐으며, 시흥시는 세정 및 체납관리 6개 분야 중 4개 분야에서 우수한 성적을 거두며 도내 최상위권 수준의 경쟁력을 입증했다.
특히 시흥시는 공단 중심 산업구조와 경기침체 등 어려운 징수여건 속에서도 체계적인 체납관리와 현장 중심 징수행정을 지속 추진해 왔다. 시는 카카오톡 모바일 전자문서 발송, 가상자산 압류, 체납차량 번호판 영치 사전예고 등 다양한 징수기법을 적극 도입해 체납징수 효율성을 높였다.
또한, 고액ㆍ상습체납자에 대해서는 강력한 체납처분을 추진하는 한편, 생계형 체납자에게는 분납 유도와 복지연계 지원을 병행하는 등 시민 공감형 징수행정을 추진해 왔다.
이 같은 노력에 힘입어 시흥시는 경기도 체납관리 평가 순위에서 과거 28~29위권 수준에 머물렀던 성적을 2022년 15위로 끌어올린 데 이어, 2025년에는 도내 5위까지 상승하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.
이덕환 기획조정실장은 "공정한 납세문화 조성과 성실납세자 보호를 위해 앞으로도 고액·상습체납자에 대해서는 강력히 대응하고, 생계형 체납자에 대해서는 시민과 함께하는 따뜻한 징수행정을 지속 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com