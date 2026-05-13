행안부, 고유가 피해지원금 2차 지급 준비 점검…18일부터 차질 없이 지급

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 13일 17개 시도 기획조정실장 회의를 열었다.
- 18일부터 고유가 피해지원금 2차 지급 준비 상황을 점검했다.
- 홍보 강화와 사각지대 해소, 지방재정 관리 방안을 안내했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 오는 18일부터 시작되는 고유가 피해지원금 2차 지급을 앞두고 전국 시·도와 함께 준비 상황 점검에 나섰다.
행정안전부는 13일 17개 시·도 기획조정실장 회의를 열고 고유가 피해지원금 2차 지급이 지역 현장에서 차질 없이 진행될 수 있도록 지방정부의 철저한 준비를 당부했다고 밝혔다.
이번 회의에서는 5월 18일부터 시작되는 2차 지급 준비 상황을 집중 점검했다. 행안부는 1차 지급 과정에서 나타난 주민 불편 사항을 보완해 이번 2차 지급은 보다 원활하게 운영될 수 있도록 대비해줄 것을 요청했다.
특히 이번 2차 지급은 국민 70%를 대상으로 하는 만큼 신청 인원이 크게 늘어날 것으로 보고 선불카드 등 오프라인 지급 수단 물량 확보에 만전을 기할 것을 강조했다.
또 지급 대상과 신청 방법, 지급 금액 등을 국민이 쉽게 이해할 수 있도록 마을회관 방송과 지방자치단체 SNS 채널 등 주민 밀착형 홍보매체를 적극 활용해달라고 당부했다.
행안부는 사각지대 해소를 위해 '찾아가는 신청' 서비스도 강화할 계획이다. 1차 지급 대상자 중 아직 신청하지 못한 국민도 2차 기간에 신청할 수 있다는 점을 적극 안내하고, 고령층 등 취약계층이 지원금을 받지 못하는 사례가 없도록 촘촘히 관리해달라고 요청했다.
이와 함께 국제 원자재 가격 급등에 대응하기 위한 지방계약 집행 요령도 각 지방정부에 안내했다. 산림복구사업 등 각종 공사 현장에서 부실시공이 발생하지 않도록 준공·기성검사와 현장점검을 철저히 실시해 관리·감독을 강화해달라고 주문했다.
아울러 지방세입 체납관리단 운영 지원 방안도 논의됐다. 행안부는 체납관리단을 우수하게 운영하는 지방정부에 특별교부세 등 인센티브를 지원할 계획이다.
송경주 행정안전부 지방재정경제실장은 "지방정부가 세밀하게 준비한 덕분에 고유가 피해지원금 1차 지급이 현장에서 큰 혼선 없이 진행될 수 있었다"라며 "18일부터 진행될 2차 지급도 차질 없이 이루어질 수 있도록 중앙과 지방정부가 긴밀히 협력하여 사전 점검, 홍보･안내, 민원 대응 등 전 과정을 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com