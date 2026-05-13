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2026.05.13 (수)
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[6·3지선 인터뷰] 원강수 "원주 시내버스 완전 무상·경제자유구역 지정 추진"

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  • 원강수 원주시장 후보가 12일 민선8기 경제 성과를 자평했다.
  • 38개 기업 유치와 산업단지 견학으로 일자리 창출과 인구 4300명 증가를 이뤘다.
  • 재선 시 시내버스 무상화와 수도권 전철 연장, 서원주 경제자유구역 지정 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"원주 횡성 통합·국제공항·공공기관 이전으로 10·20년 후 먹거리 준비"
"먹고사는 문제 해결이 최우선…38개 기업 유치, 인구 4300명 늘었다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 강원 원주시장 후보는 지난 4년을 "기본은 시민들의 먹고사는 문제 해결"이라며 "경제에 포커스를 맞춰 산업단지 조성, 기업 유치, 인력 양성에 가열차게 매달렸다"고 말했다.

12일 뉴스핌과의 인터뷰에서 원강수 원주시장 후보는 "민선8기 동안 38개 기업을 유치했고, 외지 인력이 들어오고 기존 기업들이 재투자를 시작하면서 몇천 개의 일자리가 생기고 인구가 4300명가량 늘었다"며 "전국 226개 기초자치단체 중 상위 10위, 많게는 다섯 손가락 안에 들 정도로 성과를 냈다"고 자평했다.

그는 "요즘은 대부분 지자체 인구가 줄고 쪼그라드는 시대인데, 원주는 인구가 늘어난다는 점에서 더 빛나는 성적"이라며 "강원도 안에서는 비교할 상대가 없다. 다 죽고 있는 상황"이라고 했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 후보가 바쁜 일정 속에서 뉴스핌 인터뷰에 나섰다. 2026.05.13 onemoregive@newspim.com

◆"모든 출발점은 산업단지 견학…공무원들 '쇼크' 받으면서 달라졌다"

원 후보가 꼽는 '가장 잘한 일'은 산업단지 견학을 통한 공무원 인식 전환이었다. 그는 "모든 시작은 산업단지 견학"이라며 "직원들을 음성·오송·대구 성서산단 등으로 직접 데려가 눈으로 보게 했더니 '우린 여태 뭐 한 거냐'는 충격을 스스로 받으면서 태도가 달라졌다"고 회상했다.

"직원들에게 '말도 안 되는 이야기라도 해보라'고 시켰더니 '우리는 인구랑 결혼했다'는 표현까지 나왔다"며 "아직 늦지 않았고 기회가 있으니 한 번 해보자는 분위기가 형성됐고, 그게 원주 경제의 기초를 닦는 출발점이었다"고 강조했다.

이후 부론산업단지 사업이 본궤도에 오르고 2조2456억 원 규모의 대형 투자 유치와 신규 일자리, 인구 증가로 이어졌다는 설명이다.

산업단지 조성 과정에서 한국산업단지공단(산단공)과의 협력도 언급했다. 원 후보는 "산단공과는 문화·산업 관련 사업 등 여러 프로젝트를 함께 진행해 왔고, 현재도 진행 중"이라며 "다만 일부 사업은 특정 국회의원이 자기 성과라고 발표하면서 다른 국회의원이 문제를 제기해 유보된 것도 있다"고 전했다.

◆재선 후 핵심 과제 '시내버스 완전 무상·수도권 전철 연장·서원주 '경제자유구역' 지정'

재선에 성공할 경우 중점 추진 과제로 원 후보는 "시내버스 요금 완전 무상화"를 첫손에 꼽았다. 그는 "원주시가 이미 적지 않은 버스 재정을 부담하고 있는데 여기에 조금만 얹으면 전면 무상화를 할 수 있다"며 "연 300억 원 정도면 충분히 가능하고 그 돈을 버스회사에 지급하면 시민 모두가 무료로 버스를 이용할 수 있다"고 설명했다.

원 후보는 "교통 약자에게 교통복지를 실현하고, 많은 시민이 버스를 타고 도시 곳곳을 돌아다니면 돈이 돌고 지역경제가 살아난다"며 "주차공간·녹지공간도 늘고, 차량 증가 속도도 조절할 수 있다"고 했다. 그러면서 "노선 개편과 서비스 개선은 병행해야 한다"며 "이미 용역을 통해 개편 방안을 마련해 둔 상태"라고 덧붙였다.

이 정책이 지금까지 추진되지 못한 이유로는 "그에 대한 의지와 철학 부족"을 꼽았다. 원 후보는 "많은 돈을 거기에 써야 하느냐는 인식 때문에 못 했던 것"이라며 "하지만 몇 곱절의 지역경제 효과를 생각하면 충분히 투자할 가치가 있다"고 말했다.

원 후보는 수도권 전철 연장을 "원주에 엄청난 변화를 가져올 사업"이라고 규정했다. 세부 노선·구간에 대한 언급은 인터뷰에서 구체적으로 밝히지 않았지만, "수도권 전철이 원주까지 들어오면 서울·수도권과의 접근성이 획기적으로 개선되고, 인구·기업 유치에 큰 시너지를 낼 것"이라고 내다봤다.

서원주를 국제 비즈니스 허브로 만들겠다는 구상도 재선 과제 가운데 하나다. 원 후보는 "경제자유구역은 기업도시를 중심으로 주변 일대를 지정하는 방식"이라며 "경제자유구역청과의 실무 작업은 이미 끝냈고 중앙부처의 지정만 남았다"고 밝혔다.

그는 "지정을 받으면 기업 유치 시 기존 투자 인센티브와는 비교가 안 될 정도의 혜택을 받을 수 있다"며 "이미 경제자유구역청과 협의를 마쳤고 제가 재선에 성공하면 올해 안에 지정을 받을 수 있는 수준까지 준비돼 있다"고 강조했다. 다만 "핵심은 결국 기업 유치"라며 "기업들을 미리 세팅해 두는 작업이 가장 중요하다"고 했다.

◆"기업 유치의 핵심은 '시장 네트워크'…귀뚜라미 21개 계열사 원주행도 인적 네트워크"

원 후보는 기업 유치 성과의 배경으로 '인적 네트워크'를 여러 차례 강조했다. 그는 "부론산단도 똑같은 땅, 똑같은 공무원, 똑같은 조건에서 했지만 어떤 지자체는 못하고 어떤 지자체는 한다. 차이는 인적 네트워크"라고 잘라 말했다.

귀뚜라미 그룹 사례를 언급하며 "귀뚜라미 21개 계열사가 원주로 오는 것은 개인적 인연과 네트워크가 큰 역할을 했다"며 "기업인들은 시장의 의지와 자신감을 보고 투자 여부를 판단한다"고 설명했다.

이어 "전국 200여 자치단체가 기업 유치를 원하지만 결국 '누가 시장이냐'가 중요한 조건"이라며 "원주는 반도체 소부장 기업 등 더 큰 기업군을 끌어들이는 단계로 가고 있다"고 덧붙였다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 도지사 후보(오른쪽)와 원강수 원주시장 후보가 공동공약을 발표했다. 2026.04.29 onemoregive@newspim.com

◆공약 이행률 70%…"장미공원 지하주차장 못 한 건 아쉬워"

민선 8기 공약 이행률에 대해 원 후보는 "92%를 넘겼다"며 "엄청나게 높은 수준"이라고 평가했다. 다만 "장미공원 지하주차장을 만들지 못한 것은 많이 아쉽다"며 "시의회 일부 반대 등으로 추진이 무산됐다"고 했다.

삼성전자 유치 공약에 대해서는 "아직 진행형"이라고 선을 그었다. 원 후보는 "삼성전자 사장도 '원주는 여건이 좋고 공무원도 적극적이라 오고 싶다'고 했다"면서도 "문제는 일할 사람이 없다. 몇천~몇만 명의 인력이 필요한데 인력 기반이 부족해 한국반도체교육원 설립 등 인력 양성이 먼저"라고 설명했다.

◆"원주·횡성 통합은 살기 위한 최소한의 노력…특례시·대도시특례 동시에 노려야"

원주·횡성 통합 발언을 둘러싼 논란에 대해서도 자신의 입장을 분명히 했다. 원 후보는 "원주·횡성 통합은 살기 위한 최소한의 노력, 필수 조건"이라며 "어디와도 통합하지 않으면 결국 시간 문제일 뿐 죽을 수밖에 없다"고 말했다.

특례시 요건과 관련해서는 "인구 30만 명 이상, 면적 1000㎢ 이상이 기준인데 원주는 인구는 되지만 면적이 부족하다"며 "횡성이 더해져야 특례시가 가능하다"고 설명했다.

"횡성 없이 대도시 특례만 받아도 산업단지 인허가, 재정 측면에서 이득이 있지만 조건이 같다면 대도시 특례+원주·횡성 통합이 훨씬 낫다"며 "통합하면 특례 효과에 더해 여러 부수적 효과를 누릴 수 있다"고 했다.

사전 협의 없이 통합을 발표했다는 비판에 대해선 "아쉬운 건 없다"며 "사전에 의사 타진을 다 했고, 안 했다고 말하는 건 맞지 않다"고 반박했다.

◆원주공항 국제공항 승격 구상…"터미널 활주로 인접 이전, 군과 협의 완료"

원 후보는 원주공항 국제공항 승격과 관련해 "핵심은 터미널을 활주로 옆으로 옮기는 것"이라고 설명했다. 그는 "제7차 공항개발계획에 터미널을 활주로에 붙이는 방안을 반영해야 한다"며 "이 부분은 국토부 등 정부 부처와 공감대를 이뤘고 원래는 작년 11~12월 발표 예정이었지만 선거를 앞두고 미뤄졌다"고 말했다.

"대한민국에서 인천을 제외한 모든 공항은 군공항을 활용한다"며 "원주공항도 군사공항이지만 군과 협의해 터미널을 안쪽으로 옮기는 방안에 합의했고 세관·출입국·금융 등 시설을 두는 것도 군 작전에 지장 없는 선에서 조율을 끝냈다"고 전했다.

활주로 연장에 대해서는 "현재 2743m 정도인데 500m 정도만 더 늘려도 3.2㎞까지 확장할 수 있다"며 "큰 비행기를 띄울지는 국가 선택이지만 돈만 있으면 얼마든지 가능하다"고 했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원강수 원주시장 예비후보가 어린이.청소년 공약을 발표하고 있다. 2026.05.04 onemoregive@newspim.com

◆"원주 국제공항, 수요 충분…수도권·충북까지 200만 이상 잡을 수 있다"

원 후보는 원주공항 국제선 취항의 수요에 대해 강한 자신감을 보였다. 그는 "목포나 양양은 수요 부족으로 국제선이 어렵지만 원주는 동남아·베트남·일본·싱가포르·괌·중국 등 노선을 충분히 띄울 수 있다"며 "원주·강원도뿐 아니라 수도권·충북권까지 보면 200만 명 넘는 항공 수요를 잡을 수 있다"고 주장했다.

"인천공항으로 가느니 원주로 와서 비행기 타는 게 훨씬 빠른 사람들, 서울 시민도 절반은 넘게 된다"며 "국제선 몇 번만 띄우면 자연스럽게 '국제공항'이 된다. 사람들이 너무 좁게만 보고 불가능하다고 생각하는 것"이라고 말했다.

◆제2정부청사·공공기관 이전…"의료·데이터·AI 결합 디지털헬스 허브로"

제2정부청사와 공공기관 이전 구상도 밝혔다. 원 후보는 "이전 대상 공공기관 후보를 약 60곳 리스트업했고, 그 중 원주에 꼭 필요하고 시너지 효과가 큰 기관은 30곳 안팎"이라며 "혁신도시 때처럼 인구 유입과 지역 산업 연계를 동시에 노리는 전략"이라고 설명했다.

그는 "의료·데이터·AI를 결합한 디지털헬스케어를 원주의 차세대 먹거리로 보고 있다"며 "건보공단·심사평가원이 가진 의료 데이터를 활용하려는 기업이 많고, 이를 철저한 관리 아래 공공자원으로 쓰면서 첨단 의료산업으로 이어가야 한다"고 강조했다.

또 "과기부 산하 연구기관 노조 등과도 여러 차례 만나 긍정적인 신호를 주고받았다"며 "재선 후에는 이들 기관과 기업을 연계해 청년 일자리와 정주 여건을 함께 만들겠다"고 덧붙였다.

체감경기와 관련해선 "원주니까 그나마 버티는 것"이라며 "일부 다른 지역은 지옥이라는 말이 나올 정도"라며 "지역의 각 산업을 끌고 갈 '앵커 기업군'을 만들어 시민 체감경기를 활성화시키겠다"고 했다.

원강수 후보는 인터뷰 말미에 옛 아카데미극장 철거와 관련해 "특정 이해관계자 간 갈등이 있더라도 도시 재생·문화유산·공간 활용과 같은 '공공의 가치' 자체가 훼손되거나 왜곡돼서는 안 된다"고 강조했다.

그러면서 "앞으로도 원주는 개발과 보존, 민·관 갈등을 조정할 때 개인·집단의 이해보다 시민 전체의 공공성과 도시의 미래 가치를 우선하는 방향으로 가야 한다"며 "시민의 세금이 가장 값지게 사용될 수 있도록 철저한 검토와 검증을 거쳐 시민이 행복한 원주를 만들어가겠다"고 말했다. 

onemoregive@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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