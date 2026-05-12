전진숙 "울산 김상욱 배신자 비난한 국민의힘, 반헌법세력 자인하는 꼴"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 12일 국민의힘의 김상욱 울산시장 후보 비난에 반발했다.
- 전진숙 대변인은 헌법 수호를 배신이라 공격하는 것은 반헌법 세력 자인이라고 비판했다.
- 민주당은 울산 시민이 원하는 것은 산업 위기 극복과 민생경제 회복이라고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘 지도부가 당적을 바꾼 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보를 향해 '배신자'라고 비난하자, 민주당은 "헌법을 수호하고 불법에 항거한 선택을 배신이라고 공격하는 것은 반헌법 세력임을 자인하는 꼴"이라며 반발했다.
전진숙 민주당 대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 "국민의힘이 말하는 배신의 실체는 무엇이냐"며 "김 후보는 내란수괴 윤석열의 불법 비상계엄이라는 국가적 위기 앞에서 당론이라는 이름의 내란 동조 대신 헌법과 민주주의를 선택했다"며 이같이 밝혔다.
전 대변인은 "국민의힘이 충성하는 대상은 헌법이 아니라 오직 범죄적 권력이냐"며 "정당보다 헌법을 우선하는 것이, 내란적 비상계엄을 거부하고 민주주의를 지킨 것이 배신자가 되는 기준이라면 국민의힘은 스스로 반헌법 세력임을 자인하는 꼴"이라고 비판했다.
그는 "국민의힘이 지켜야 했던 것은 내란수괴 윤석열이 아니라 대한민국의 헌정질서였다"며 "그럼에도 반성과 쇄신은커녕 헌법 가치를 지킨 정치인에게 배신자 딱지를 붙이는 행태는 결국 국민을 배신하겠다는 선언과 다름없다"고 지적했다.
전 대변인은 "울산은 지금 배신자 색출이라는 해묵은 증오 정치에 매몰될 여유가 없다"며 "울산 시민들이 간절히 원하는 것은 산업 대전환의 위기 극복, 노동자의 생존권 보장, 그리고 무너진 민생경제의 회복"이라고 했다.
그러면서 "국민의힘은 상대 후보에 대한 인신공격으로 선거를 치르려는 졸렬함을 멈추라"며 "혐오와 갈라치기 정치로는 결코 울산의 미래를 열 수 없다"고 강조했다.
앞서 장동혁 국민의힘 대표는 전날 울산시당에서 열린 울산선대위 발대식에서 김 후보를 겨냥해 "동지들을 버리고 내가 몸담고 있던 곳을 버리고 자신을 뽑아준 시민들을 배신한 대가가 어떤 것인지 이번 선거에서 여러분들께서 반드시 표로서 보여달라"고 말했다.
송언석 원내대표도 "사람은 자기의 근본을 잊어서는 안 된다"며 "자기를 뽑아준 주민들, 또 자기를 키워준 정당에 침뱉고 고춧가루 확 뿌리고 가는 그런 배신주의 행태를 용납할 수 있겠나. 이를 용납하는 것은 울산시민 자존심에 먹칠을 하는 것"이라고 했다.
jeongwon1026@newspim.com