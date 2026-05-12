임태희 후보 "교육 전문 AI 비서 '지원이'로 학교 업무경감 이뤄낼 것"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 예비후보는 12일 교육 전문 AI 비서 '지원이(G-ONE)' 플랫폼으로 교직원 업무 경감을 실현하겠다고 밝혔다.
- '지원이'는 챗GPT와 제미나이 유료 버전을 무료 제공하며 수업 준비와 학습 과정에서 AI 활용을 지원한다.
- 플랫폼은 실시간 자막, 회의록 작성 지원 등으로 행정업무 부담을 줄이고 학부모 알림장 앱 통합으로 소통 편의성을 높인다.
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14만여 건 규정 데이터 탑재한 통합 플랫폼으로 학생·학부모·교직원 맞춤형 서비스 제공
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 예비후보는 '교육 전문 AI 비서'인 경기교육 디지털플랫폼 '지원이(G-ONE)'를 통해 교직원들의 업무 경감을 실현하겠다고 12일 밝혔다.
'지원이'는 학생, 학부모, 교직원의 교육 정보와 서비스를 통합해 제공하며 교직원 업무 협업을 지원하는 맞춤형 플랫폼으로 구성됐다.
임 예비후보는 '지원이'가 도입되면 교직원들의 행정업무가 크게 줄어들고 교수학습 지원이 더욱 강화될 것이라고 강조했다.
특히 '지원이'에 고성능 챗GPT와 제미나이의 유료 버전을 연계해 교직원들에게 무료로 제공할 예정이며 수업 준비와 학습 과정에서 AI를 활용할 수 있도록 지원한다고 설명했다.
이 외에도 '지원이'는 사용자들이 궁금한 내용을 질문하면 14만여 건의 학습데이터를 활용하여 빠르게 관련 정보를 제공할 수 있는 기능을 갖추고 있다. 화상회의 시에는 실시간 자막과 회의록 초안 작성 지원 등을 통해 행정업무 부담을 줄이는데 기여할 것이다.
학생과 학부모의 소통 편의성을 높이기 위해 기존 여러 앱으로 나뉘어 있던 학부모 알림장 앱을 통합할 계획이다. 이를 통해 학사일정, 과제 및 학습 준비물 안내와 같은 교육 정보를 하나의 플랫폼에서 제공할 수 있다.
임 예비후보는 '지원이'를 통해 복잡한 규정을 찾아야 하는 불편함과 반복적인 행정업무를 개선하고 양질의 교수학습 지원을 할 수 있도록 노력하겠다고 말했다.
beignn@newspim.com