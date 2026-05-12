고유가 부담에 트럼프 "연방 휘발유세 일정 기간 중단"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 11일 이란 전쟁으로 급등한 유가 부담 완화를 위해 연방 휘발유세 면제를 추진하겠다고 밝혔다.
- 전국 평균 휘발유 가격이 갤런당 4달러 52센트로 전쟁 전 3달러 대비 50% 이상 올랐으며 의회 승인이 필요하다.
- 여론조사에서 응답자 63%가 유가 급등으로 가계 재정이 악화됐다고 답했고 트럼프 지지율은 36%다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁으로 급등한 유가 부담 완화를 위해 연방 휘발유세 면제를 추진하겠다고 11일(현지시간) 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 CBS방송과의 인터뷰에서 연방 휘발유세 중단에 대해 "훌륭한 생각이라고 생각한다"며 "일정 기간 면제하고 휘발유 가격이 내려가면 단계적으로 다시 부과할 것"이라고 말했다.
미국자동차협회(AAA)에 따르면 이날 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 4달러 52센트로, 이란 전쟁 시작 전 약 3달러에 비해 50% 이상 올랐다.
다만 연방 휘발유세 부과 중단은 대통령 단독으로는 불가능하며 의회 승인이 필요하다.
현재 연방 휘발유세는 갤런당 18.4센트, 경유는 24.4센트로 연간 230억 달러 이상의 세수를 연방 도로·대중교통 프로그램에 제공한다. 면제 시 매주 약 5억 달러의 세수 손실이 발생한다.
의회 반응은 엇갈렸다. 조시 홀리·애나 폴리나 루나 공화당 의원은 유예 법안 발의 의사를 밝혔으나, 존 툰 공화당 상원 원내대표는 "도로신탁기금에 구멍이 생긴다"며 세수 부족 우려를 표명했다. 랜드 폴 상원의원은 "세금이 아니라 전쟁을 유예해야 한다"고 꼬집었다. 민주당 소속 리처드 블루멘탈과 마크 켈리 상원의원은 이미 10월 1일까지 연방 휘발유세를 유예하는 법안을 발의한 상태다.
이란 전쟁으로 인한 유가 급등이 미국 가계에 광범위한 타격을 주고 있다는 여론조사 결과도 같은 날 나왔다.
로이터통신과 입소스가 8~11일 전국 성인 1천254명(표본 오차범위 ±3%포인트[p])을 대상으로 실시한 조사에서 응답자 63%가 유가 급등으로 가계 재정이 악화됐다고 답했다. 3월 조사의 55%에서 크게 오른 수치다.
트럼프 대통령의 국정 지지율은 36%로 4월 말의 34%보다 2%p 올랐으나 전쟁 시작 직전의 40%를 여전히 밑돌고 있다. 취임 당시 47%에서 지속 하락세다.
응답자의 66%는 트럼프 대통령이 미국의 이란 군사 개입 목표를 "명확히 설명하지 못했다"고 답했으며, 공화당원 3명 중 1명도 같은 입장을 보였다.
wonjc6@newspim.com