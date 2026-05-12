[EPL] 토트넘, 홈에서 리즈와 1-1...끝나지 않은 1부 잔류 경쟁

승점 1 획득에 그쳐 18위 웨스트햄과 격차 2점

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 1부 잔류에 사활을 건 토트넘은 홈에서 또 이기지 못하며 승점 1점에 그쳤다. 리그 두 경기를 남겨둔 토트넘의 잔류 싸움은 여전히 안갯속이다.

토트넘은 12일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 리즈전에서 1-1로 비겼다. 최근 4경기 연속 무패(2승 2무)를 이어갔지만 시즌 성적 9승 11무 16패, 승점 38점으로 17위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드(승점 36)와의 격차는 승점 2점에 불과하다. 리즈는 승점 44점으로 14위에 올라 잔류를 확정했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자 = 토트넘의 마티스 텔이 12일(한국시간) EPL 36라운드 리즈전에서 선제골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.5.12. psoq1337@newspim.com

토트넘은 전반 21분 코너킥 상황에서 애런슨의 크로스를 로든이 헤더로 돌려놓는 위기를 맞았으나 킨스키의 선방으로 실점을 모면했다. 토트넘은 전반에만 10개의 슈팅을 기록하고도 골을 만들지 못하며 0-0으로 전반을 마쳤다.

균형은 후반 시작과 함께 깨졌다. 후반 5분 코너킥 뒤 흐른 볼을 마티스 텔이 페널티지역 왼쪽 바깥에서 잡아 오른발로 감아 찼다. 강력한 중거리 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 홈팬들의 환호가 터졌다.

실점 후 리즈의 반격이 거세졌다. 수비에 가담한 텔은 후반 24분 페널티지역에서 걷어내기 위해 오버헤드킥을 시도하다가 공이 아닌 암파두의 머리를 걷어찼다. 비디오판독(VAR) 끝에 주심은 파울과 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 칼버트 르윈이 강한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자 = 토트넘의 마티스 텔이 12일(한국시간) EPL 36라운드 리즈전에서 리즈 유나이티드의 에단 암파두에게 치명적인 파울을 범하고 있다. 이 장면에서 주심은 비디오판독(VAR) 끝에 리즈에 페널티킥을 부여했다. 2026.5.12. psoq1337@newspim.com

텔의 선제골로 앞서가던 토트넘이 텔의 파울로 동점을 허용하는 뼈아픈 장면이었다. 흐름은 리즈 쪽으로 기울었다. 후반 30분 은메차의 슛을 킨스키가 막아내며 가까스로 추가 실점을 피했다.

다급해진 토트넘은 후반 36분 벤탄쿠르 대신 루카스 베리발을 투입했고, 후반 40분에는 텔과 우도기를 불러들이고 제드 스펜스와 제임스 매디슨을 넣었다. 매디슨은 긴 재활 끝에 리그 복귀전을 치렀지만 경기 흐름을 완전히 바꾸기에는 시간이 부족했다. 후반 추가시간 13분이 주어지며 양 팀은 끝까지 공격을 주고받았으나 더 이상 골을 만들어내지 못했다.

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