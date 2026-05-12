한미 국방장관, 전작권 전환·동맹 현대화 논의…실질적 협력 강화키로

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미 국방부 청사서 회담 뒤 공동보도문 발표

안규백 "국방비 증액·핵심 군사역량 확보"

헤그세스 "현실적이고 실용적 접근 중요"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 한국과 미국이 전시작전통제권(전작권) 전환과 동맹 현대화, 그리고 상호 안보 이익 확대를 위한 실질적 협력 강화에 뜻을 모았다.

안규백 국방부 장관은 11일(현지시간) 미 국방부 청사(펜타곤)에서 피트 헤그세스 미 국방장관과 회담을 갖고 이 같은 내용을 담은 한미 공동보도문을 발표했다.

양국 장관은 이날 회담에서 한반도 안보 정세를 평가하고, 이번 주 워싱턴에서 열리는 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의가 동맹 협력과 양국 국익 증진에 핵심적 역할을 한다는 점을 재확인했다.

특히 미측은 동맹 운영 방식의 실용성을 강조했다. 헤그세스 장관은 동맹 현대화 과정에서 위협 억제와 연합방위태세 강화를 위해 "현실적이고 실용적인 접근"이 중요하다고 밝혔다. 이는 기존의 원칙적 수준을 넘어, 효율성과 실제 억제력을 중시하는 방향으로 동맹을 재조정하겠다는 의미로 해석된다.

미국을 방문중인 안규백 국방부 장관이 11일(현지시간) 미 국방부 청사(펜타곤)에서 피트 헤그세스 미 국방장관과 회담을 갖기에 앞서 서로 악수하고 있다. [사진=국방부 제공]

이에 안 장관은 국방비 증액과 핵심 군사역량 확보 등 한국의 안보 기여 확대 노력을 설명했다. 아울러 한반도 방위를 한국군이 주도하기 위한 준비 상황을 강조하며, 전작권 전환 추진 의지를 분명히 했다.

양측은 전작권 전환과 동맹 현대화 등 주요 현안을 지속 협의하기로 했으며, 긴밀한 소통을 바탕으로 상호 안보 이익 분야에서 협력을 확대해 나가기로 했다. 특히 장관급에서 논의된 사안들은 KIDD를 통해 구체적인 실행 방안으로 발전시켜 나갈 전망이다.

이번 회담은 급변하는 안보 환경 속에서 한미 동맹을 보다 실질적이고 현대적인 구조로 재편하겠다는 양국의 공감대를 확인했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

안규백 국방부 장관이 11일(현지시간) 미 국방부 청사(펜타곤)에서 피트 헤그세스 미 국방장관과 회담을 갖고 있다.[사진=국방부 제공]

dczoomin@newspim.com