[오늘의 정치일정] 5월 11일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 26일 10시 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재했다.
- 민주당 정청래가 대전·충북 공천자대회와 전남·광주 공천자대회를 열었다.
- 국민의힘 장동혁이 AI포럼 참석 후 충남·경북 선거행사에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제21회 국무회의 겸 제8차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 한국천주교주교회의 의장 이용훈 주교 예방 (광진구 한국천주교중앙협의회)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
미국 국외출장
-차관
10:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
15:00 사회보장위원회 (정부서울청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
10:00 대전·세종·충북·충남 공천자대회 / 청주 엔포드호텔 3층 그랜드볼룸 (충북 청주시 청원구 충청대로 114)(L)
16:00 전남·광주·전북 공천자대회 / 강진제2실내체육관 (전남 강진군 군동면 종합운동장길 60)(L)
-한병도 상임공동선대위원장
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 All-Innovation : AI가 만드는 미래(플라자호텔 서울 그랜드볼룸 / 서울 중구 소공로 119 LL층)
10:30 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회(충남 천안시 서북구 백석로 85-4)
15:00 경북도당 선거대책위원회 발대식 및 선거대책회의(경북도당 / 대구 수성구 동대구로 382)
-송언석 원내대표
9:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
15:00 경북도당 선거대책위원회 발대식 및 선거대책회의(경북도당 / 대구 수성구 동대구로 382)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:30 문화일보 주최 <문화산업포럼 2026 : 피지컬 AI 혁명과 테크노헤게모니>(여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 그랜드볼룸 / 서울 영등포구 여의도동 여의대로 24)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회(국회 본관 501호)
15:00 경북도당 선거대책위원회 발대식 및 선거대책회의(경북도당 / 대구 수성구 동대구로 382)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 / 더플라자 호텔 서울(서울 중구 태평로2가 23)
10:20 개혁신당 김성열 경기하남갑 국회의원 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
17:00 경기도 육아 해결사[화성시어린이집연합회 간담회] (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보) / 경기도 화성시 동탄대로 182 레이크파로스 2층
18:00 경기도민께 갑니다! (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보) / 동탄호수공원(경기도 화성시 동탄순환대로 69)
19:30 경기도 일자리 해결사![광역비즈니스콤플렉스 비대위 간담회] (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보)
22:00 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보 퇴근길 인사 지원 유세 / GTX 동탄역
-천하람 원내대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 / 더플라자 호텔 서울(서울 중구 태평로2가 23)
09:00 뉴스1TV 팩트앤뷰 출연
14:00 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다 (PART1 침묵의 살인자 '난소암') / 국회의원회관 제8간담회의실
14:55 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
10:20 개혁신당 김성열 경기하남갑 국회의원 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다 (PART1 침묵의 살인자 '난소암') / 국회의원회관 제8간담회의실
<조국혁신당>
공개 일정 없음