전국 광역단체장 5월 12일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박일웅 경남지사 권한대행이 6일 확대간부회의를 주재했다.
- 김경덕 부산시장 권한대행이 반부패 특강과 장애학생체육대회 개막식에 참석했다.
- 황명석 경북도지사 권한대행이 화공 특강과 민방위 훈련 및 PATA 총회 만찬에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박일웅 경남지사 권한대행
재해예방사업 현장점검(14:35 함안군 이곡지구 등)
집중안전 현장점검(16:00 고성 당항포관광지 오토캠핑장)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-임용장수여식-5급직위(08:45 집무실)
-2026년 상반기 반부패·.청렴특강(09:30 대강당)
-제20회 전국장애학생체육대회 개막식(15:00사직실내체육관)
▲유득원 대전시장 권한대행
-자율주행버스(A5) 운행 점검(10:00 한국전자통신연구원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-간부회의(9:00 집현실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-도정 현안 TF회의(10:00 집무실)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-제4회 도지사기 노인파크골프대회(08:30 립파크골프장)
- 현안업무 보고(10:00행정부지사실)
- 공습대비 민방위훈련(14:00도청 대피소)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상 업무
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
- 간부회의 (09:00 종합상황실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(379회) ;생존근육운동(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 2026년 5월 공습대비 민방위 훈련(14:00 경북도청 지하주차장)
- 2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차 총회 만찬행사(18:30 경주 APEC 경제전시장,엑스포대공원 경주타워)
▲강기정 광주시장
- 한국유치원총연합회광주지회 스승의날 기념식(13:30 광주교육대학교)
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 여름철 자연재난 대비 민관군경 합동 방재대책 회의(15:00)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com