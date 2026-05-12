원민경 성평등부 장관, 광주 여고생 살인사건 현장 찾아..."보완대책 마련에 최선"

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현장 방문 후 "재발 방지 대책 마련 최선" 강조

희생자 애도·유가족 위로...부상 학생 쾌유 기원

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 11일 광주 여고생 살인사건 희생자와 유가족에 애도를 표하며 재발 방지 대책 마련을 약속했다.

원 장관은 이날 광주 광산구 사건 현장을 방문한 뒤 페이스북에 "범죄로부터의 안전과 피해자 보호는 어떤 경우에도 소홀히 다뤄져서는 안 되는 사회의 기본 책무"라며 "관계 기관과 함께 피해자 보호 체계를 면밀히 살피고 필요한 보완대책 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 인신매매 등 방지 보완대책 전문가회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2026.01.28 gdlee@newspim.com

그는 "너무도 안타깝고 참담한 마음"이라며 "소중한 생명을 잃은 고인께 깊은 애도를 표하고 이루 말할 수 없는 슬픔 속에 계실 유가족께 진심 어린 위로를 드린다"고 말했다.

이어 "큰 충격과 아픔을 겪고 있을 학교 구성원과 지역 주민들께도 깊은 위로를 전한다"고 덧붙였다.

또 "피해 학생을 돕기 위해 나섰다가 크게 다친 학생의 빠른 회복을 진심으로 기원한다"며 "위험한 상황에서도 도움을 주려던 또 다른 학생까지 큰 상처를 입었다는 사실에 더욱 마음이 무겁다"고 전했다.

앞서 지난 5일 오전 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 대학 인근 보행로에서 장모(24)씨가 흉기로 고교 2학년 학생 A(17)양을 살해했다. 장씨는 비명 소리를 듣고 사건 현장에 도착한 B(17)군에게도 중상을 입힌 혐의도 받고 있다.

광주지법은 지난 7일 장씨에 대한 구속영장을 발부했다. 장씨의 신상 정보 공개는 오는 14일 광주경찰청 누리집에 공개될 예정이다.

hyeng0@newspim.com