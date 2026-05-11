韩国炸鸡"俘获"外国胃 各品牌多策略扩大影响力

纽斯频通讯社首尔5月11日电 随着韩流和韩国饮食热度持续升温，韩国炸鸡品牌在外国游客中的人气不断上升。越来越多外国游客将体验韩式炸鸡和"炸鸡啤酒"文化列为来韩旅游重要行程，带动首尔明洞、弘大、梨泰院及济州等主要商圈炸鸡门店销售额明显增长。

【插图=AI生成】

据餐饮业10日消息，今年第1季度，外国游客聚集地区主要炸鸡品牌门店销售额普遍实现两位数同比增长。不少外国消费者通过K-POP、韩剧等韩国文化内容接触韩式炸鸡后，希望在韩国亲自体验当地特色饮食文化。

炸鸡品牌bhc表示，位于明洞、钟路、市厅、东大门及济州等外国游客集中区域的门店今年第1季度销售额同比增长均超过20%。

BBQ表示，今年第1季度其位于明洞、弘大等首尔核心旅游商圈门店累计销售额同比增长34.4%，其中弘大地区增幅达到61.8%。

校村炸鸡则将位于首尔梨泰院的旗舰店打造为面向外国游客的体验型空间，提供试吃、烹饪课程及文化体验活动。公司表示，该门店顾客中约80%为外国游客，今年第1季度销售额同比增长超过10%。

为吸引更多海外消费者，韩国炸鸡企业正积极完善多语言菜单、引入支付宝和微信支付等国际支付系统，并加强针对外国游客的产品与服务开发。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社