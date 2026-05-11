전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.11 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 美매체 "SF, 이정후 등 주축 선수들 대거 정리"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 샌프란시스코가 11일 부진으로 리빌딩 검토했다.
  • 이정후 등 고액 연봉자 4명 트레이드 후보 올랐다.
  • 실제 이적 가능성은 낮아 구단 압박 상징으로 평가됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

USA 투데이, 최악의 시즌 출발로 전면 팀 리빌딩설 전해

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코가 또다시 '리셋 버튼' 위에 손을 올렸다. 그 과정에서 이정후의 이름까지 트레이드 리스트에 올랐다는 현지 보도가 나왔다.

미국 일간지 USA 투데이는 샌프란시스코가 올 시즌 초반 16승 24패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물며 기대에 크게 못 미치자 고액 연봉 선수들을 정리하는 시나리오를 검토하고 있다고 전했다. 여기에 '스포팅 뉴스'와 '폭스 스포츠' 등이 잇따라 보도를 이어가면서 이정후를 포함한 핵심 선수들의 '전면 리빌딩설'이 수면 위로 떠올랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

이정후도 예외가 아니다. 현지 매체들은 이정후(잔여 계약 약 8500만 달러)를 비롯해 윌리 아다메스(1억6100만 달러), 라파엘 데버스(2억2650만 달러), 맷 채프먼(1억2천500만 달러) 등 1억 달러가 넘는 대형 계약 선수들이 정리 대상 후보군으로 거론된다고 전했다. 네 명의 잔여 계약 총액은 약 5억9000만 달러에 이르는 것으로 추산된다. 샌프란시스코가 당장의 성적보다 미래 자산을 택할 경우 이들을 묶은 '파이어 세일'까지 가능한 구조라는 분석이다. '파이어 세일(fire sale)'은 화재로 손상된 물건이나 재고를 급하게, 아주 싸게 털어내는 세일을 말하는 상용어로 스포츠 기사에서는 주축 전력들을 한꺼번에 헐값에 내다파는 대대적 처분을 뜻한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윌리 아다메스. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 라파엘 데버스. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맷 채프먼. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

다만 실제 이적 성사 가능성은 높지 않은 것으로 평가된다. USA 투데이는 샌프란시스코가 이들 고액 연봉자를 한꺼번에 처분할 호사를 누릴 여유가 없다고 지적했다. 거대한 잔여 계약을 떠안을 팀을 찾기도 어렵고 설령 트레이드를 추진하더라도 기대에 걸맞은 대가를 받기 힘들다는 현실적인 한계 때문이다. 이정후의 이름이 리스트에 올라간 것 자체가 투자 대비 성과를 내지 못하는 구단 수뇌부의 압박감과 팬들의 불만을 상징적으로 드러낸다는 해석이 우세하다.

구단은 10일 극심한 슬럼프에 빠진 주전 포수 패트릭 베일리를 클리블랜드로 보내고 유망주 투수와 1라운드 지명권을 받아오는 트레이드를 단행했다. 향후에는 올 시즌 종료 뒤 자유계약선수(FA)가 되는 선발 로비 레이가 가장 현실적인 트레이드 카드로 꼽힌다. 에이스 로건 웹에 대한 제안도 들어볼 것이라 예상하지만 합리적인 계약(5년 9000만달러)이 3년이나 남은 최고 수준의 선발 투수인 웹을 내보낼 확률은 희박하다고 매체는 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로건 웹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

결국 이정후를 둘러싼 트레이드설은 남은 시즌 성적에 달려 있다. 팀이 반등에 실패해 다시 가을야구와 멀어진다면 샌프란시스코는 젊고 계약 규모가 비교적 가벼운 이정후를 활용해 전면 재건 자금을 마련할 유혹을 크게 느끼게 된다. 반대로 이정후가 타선에서 존재감을 되찾고 팀 흐름까지 바꿔낸다면 이번 트레이드설은 구단 위기감이 빚어낸 소음으로 잦아들 가능성도 있다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동