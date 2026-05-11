스카이랩스, 학술대회서 '커프리스 혈압 임상 검증' 기준 제시

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이병환 대표 "기술 개발보다 엄격한 검증이 중요"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 스카이랩스(Sky Labs) 이병환 대표가 지난 7~9일 제주에서 열린 '2026 대한의용생체공학회(KOSMBE) 춘계학술대회'에서 커프리스 혈압 측정 기술의 임상 검증 중요성을 발표했다.

이 대표는 "전 세계적으로 커프리스 혈압 측정 기술이 쏟아져 나오고 있지만, 기술을 엄격하게 검증해서 의료현장에서 바로 사용할 수 있느냐가 중요하다"고 말했다.



이어 "기존의 안정된 상태에서만 측정하는 ISO 81060-2 기준을 넘어, 미국 FDA와 유럽고혈압학회(ESH)가 제시하는 24시간 활동 혈압(ABPM), 야간 수면 중 측정, 자세 변화 및 운동 전후 변동에 대한 정확도 등 다각도의 임상 검증을 통과해야만 의사들이 신뢰할 수 있다"고 덧붙였다.

[사진=스카이랩스]

스카이랩스의 반지형 혈압계 '카트 비피 프로(CART BP pro)'는 국내에서 의료기기 허가와 의료보험 수가를 모두 확보했다. 이번 발표에 따르면 카트 비피 프로는 청진법 및 커프형 24시간 활동혈압측정기와의 비교 연구에서 높은 일치도를 보였으며, 야간 혈압 측정에서도 성능을 확인했다.

이 대표는 "검증되지 않은 기기를 치료 결정에 활용하는 것은 환자 안전에 위험을 초래할 수 있다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com