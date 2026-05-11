미니쉬테크놀로지, 북미 교육 확대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지가 미국 현지 치과의사를 대상으로 '미니쉬코스'를 운영하며 북미 지역 미니쉬프로바이더 네트워크 확대를 추진하고 있다고 11일 밝혔다.

제18회 미니쉬코스는 지난 8일부터 10일까지(현지시간) 미국 캘리포니아주 오렌지카운티 소재 비타 노스 아메리카 교육장에서 진행됐다. 회사 측에 따르면 이번 과정은 미국 치과의사 보수교육 학점이 인정되는 프로그램으로 운영됐으며, 올해 두 번째 미국 현지 교육 과정이다.

교육 과정은 보존 치료 기반의 치과 진료 방향과 임상 적용 사례를 중심으로 구성됐다. 현장에는 북미 지역 미니쉬프로바이더 의료진이 참석해 실제 치료 사례와 임상 경험을 공유했다.

회사 측에 따르면 현재 북미 지역 미니쉬프로바이더 치과는 미국 캘리포니아 8곳, 일리노이 1곳, 캐나다 브리티시컬럼비아 1곳 등 총 10곳이다. 전 세계 기준으로는 한국 44곳, 일본 53곳, 북미 10곳, 싱가포르 1곳 등 총 108곳이 운영되고 있다.

미니쉬코스는 치아복구 솔루션 '미니쉬' 치료를 위한 공식 교육 프로그램이다. 생체모방이론 기반 치료 이론과 함께 프렙, 스캔, 본딩, 교합, 세팅 등 실습 중심 과정으로 운영된다. 회사 측은 현재까지 총 18회 과정이 진행됐으며 누적 수료생은 446명이라고 밝혔다.

이번 과정에는 루벤 김 UCLA 치과대학 부학장이 참여했다. 회사 측은 루벤 김 교수가 한미 치의학계 교류 활동을 이어오고 있다고 설명했다.

미니쉬테크놀로지는 지난해 미국 웨스트할리우드에서 미니쉬 세미나와 북미 지역 미니쉬코스를 운영한 바 있으며, 이후 미국 현지 교육 프로그램과 의료진 교류를 이어가고 있다고 밝혔다.

[이미지=미니쉬테크놀로지]

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