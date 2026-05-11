경남도, 통합돌봄 민관 협의체 첫 회의…초고령사회 대응 본격화

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전문가들, 통합돌봄 정책 자문 논의

전담팀 운영 돌봄 서비스 격차 해소

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 초고령사회와 1인 가구 증가에 따른 돌봄 수요에 대응하기 위해 통합돌봄 민관 협의체를 가동했다.

도는 11일 도정회의실에서 박일웅 도지사 권한대행 행정부지사와 복지·보건·의료·주거 분야 전문가들이 참석한 가운데 '경상남도 통합지원협의체' 제1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

경남도가 11일 도정회의실에서 박일웅 경남도지사 권한대행 행정부지사를 비롯한 복지·보건·의료·주거 분야 전문가들이 참석한 가운데 '경상남도 통합지원협의체' 제1차 회의를 개최하고 있다.[사진=경남도] 2026.05.11

통합지원협의체는 지난 3월 시행된 돌봄통합지원법에 맞춰 출범한 민관 협력기구다. 지역계획 수립과 평가, 통합돌봄 정책 자문, 기관 간 연계·협력체계 구축 등 경남형 통합돌봄 정책 전반을 논의하는 역할을 맡는다.

협의체는 박 부지사를 위원장으로 국민건강보험공단, 국민연금공단, 경남도의회, 경남사회서비스원, 의료단체, 복지기관, 한국토지주택공사(LH), 영산대학교, 경남연구원 등 총 24명으로 구성됐다.

이날 회의에서는 위촉장 전달을 시작으로 부위원장 선출, 운영세칙 제정안 심의, 경남형 통합돌봄 추진 현황과 주요 현안 보고, 정책 발전방안 논의가 이어졌다.

위원들은 시군과 읍면동 전담조직 운영체계 정비, 돌봄 필요자 의무방문 확대, 경남형 이웃돌봄 우수마을 조성, 통합돌봄 전문인력 양성, 서비스 품질관리 강화 등 주요 과제를 집중 논의했다.

도는 광역지자체 가운데 처음으로 통합돌봄과를 신설했고 도내 18개 시군 전담팀과 305개 읍면동 통합돌봄창구를 운영하고 있다. 현재까지 429명의 전담인력을 확보했으며, 하반기 신규 채용으로 인력을 추가 배치할 계획이다.

통합돌봄 담당 공무원과 관계자 2500여 명을 대상으로 전문교육을 진행하고 경남형 틈새돌봄서비스 고도화와 전문기관 중심 품질관리 체계 구축을 통해 지역 간 돌봄 격차 해소에 나서고 있다.

박일웅 경남도 행정부지사는 "협의체 출범은 경남형 통합돌봄이 준비 단계를 넘어 실행 단계로 전환되는 중요한 분기점"이라며 "복지와 보건, 의료, 주거의 칸막이를 허물고 자원과 정보를 유기적으로 연계해 돌봄 공백을 최소화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com