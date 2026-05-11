천호성 예비후보, 수업 혁신 공약 발표…"모두의 실력 성장 지원"

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학생 참여형 수업 확대·AI 기반 미래교실 활성화

교사 전문성 강화·학습공동체 중심 교육 혁신 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 11일 학생들의 실질적인 역량 강화를 위한 수업 혁신 정책을 발표했다.

천 예비후보는 "학력을 넘어 모두가 실력을 키우는 수업 혁신"을 목표로 학생 참여형 수업 확대와 교사 전문성 강화, AI·에듀테크 기반 미래교실 활성화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

천호성 전북교육감예비후보[사진=천호성 캠프]2026.05.11 gojongwin@newspim.com

이번 정책은 공교육의 수업 혁신을 통해 학생들이 스스로 배우고 문제를 해결하는 역량을 키울 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

우선 학생 참여형·탐구형 수업을 확대해 교사 중심이 아닌 학생 배움 중심 수업 체계를 정착시키겠다고 설명했다. 일부 학생만 따라가는 수업이 아니라 모든 학생이 함께 성장하는 수업 환경을 만들겠다는 구상이다.

또 AI와 에듀테크를 활용한 미래형 수업 확대도 추진한다. 천 예비후보는 AI와 에듀테크를 학생들의 질문과 사고를 촉진하는 도구로 활용해 협력수업과 토론수업, 체험수업 등을 활성화하겠다고 밝혔다.

교사 전문성 강화를 위한 연수시스템 재구조화 방안도 제시했다. 교사들의 연구 시간 보장과 학습공동체 활성화, AI·에듀테크 활용 연수 확대 등을 통해 수업 혁신 기반을 마련하겠다는 계획이다.

이와 함께 희망 학교를 대상으로 수업분석실 설치를 지원하고, 수업 혁신 우수 교원 해외연수 등 전문학습공동체 중심 지원정책도 추진할 방침이다.

천호성 예비후보는 "수업은 깊게, 평가는 성장 중심으로 전환해 학생들이 삶을 살아갈 실력을 키우는 학교를 만들겠다"며 "실력은 단순한 점수가 아니라 문제 해결과 협력, 미래 설계 능력을 포함하는 삶의 힘"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com