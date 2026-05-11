건보 대전세종충청, 아동복지시설 초청 체육행사 개최

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 어린이날을 맞아 지역 아동복지시설 아동들과 함께하는 체육행사를 열었다.

건보공단 대전세종충청지역본부는 지난 9일 대전 을희복지재단 천양원 꿈돌이풋살장에서 대전아동복지협회 소속 초등학생 약 70명을 대상으로 '하늘반창고 키즈, 다 함께 SMILE!' 체육행사를 개최했다고 11일 밝혔다.

하늘반창고 키즈, 다 함께 SMILE! 체육행사 모습. [사진=국민건강보험공단 대전세종충청지역본부] 2026.05.11 gyun507@newspim.com

이번 행사는 공단의 대표 사회공헌사업인 '하늘반창고 키즈' 프로그램의 일환으로 마련됐다.

특히 지난해 지역본부 지원으로 조성된 풋살장을 천양원뿐 아니라 인근 아동복지시설에도 개방해 더 많은 아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있도록 한 점이 눈길을 끌었다.

행사는 협동 중심 체육활동을 비롯해 건강보험제도 OX퀴즈, 마술·버블 공연, 시상식 등 다양한 프로그램으로 진행됐다. 순위 경쟁보다는 참여와 협력의 의미를 강조해 아이들이 함께 어울리며 성취감을 느낄 수 있도록 구성됐다.

이경란 본부장은 "아이들의 건강한 성장과 밝은 미래를 함께 만들어가기 위한 취지로 행사를 마련했다"며 "앞으로도 아동복지시설 아이들이 안전한 환경에서 몸과 마음을 건강하게 키워갈 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 건보공단 대전세종충청지역본부는 앞으로도 지역사회와 협력해 취약계층 아동의 건강권 증진과 성장환경 개선을 위한 맞춤형 지원사업을 지속 추진할 계획이다.

gyun507@newspim.com