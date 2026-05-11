김영훈 노동부 장관 "삼성전자 노사, 책임감 가지고 조정에 임해야"

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관이 11일 삼성전자 노사 중앙노동위 사후조정 관련 노사에 사회적 책임감을 강조했다.
- 삼성전자 노사의 동의로 사후조정이 개시된 점을 환영하며 노사관계 모범을 만들어야 한다고 당부했다.
- 노동부는 상생 관점에서 대화와 타협 지원하며 성과 공유 논의를 촉진한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 11일 삼성전자 노사의 중앙노동위원회 사후조정 관련, "노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해주길 바란다"고 강조했다.
김 장관은 이날 정부세종청사에서 정책점검회의 겸 비상고용노동상황점검회의를 열고 "삼성전자 노사의 동의하에 중앙노동위원회 사후조정이 개시된 것을 환영한다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "삼성전자 노사가 기술로써 세계 일류 기업으로 일구었듯이 노사관계에도 새로운 모범을 만들어야 한다"고 당부했다.
노동부는 삼성전자 노사가 상생의 관점에서 반도체 산업의 지속적인 성장과 경제 발전, 노사 당사자만이 아닌 협력업체 등 성과에 기여한 여러 주체를 고려해 대화와 타협에 나서 합의점을 찾을 수 있도록 적극 지원한다는 방침이다.
김 장관은 "우리 노사관계가 각자의 이익 추구를 넘어 상생의 노사관계를 구축할 수 있도록 이번 사안을 계기로 기업의 바람직한 성과 공유와 분배에 관한 사회적 논의가 활발하게 이루어지길 바라며 정부도 지원하겠다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com