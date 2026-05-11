김영훈 노동부 장관 "삼성전자 노사, 책임감 가지고 조정에 임해야"

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11일 정책점검회의 열고 "사후조정 개시 환영"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 11일 삼성전자 노사의 중앙노동위원회 사후조정 관련, "노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해주길 바란다"고 강조했다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 정책점검회의 겸 비상고용노동상황점검회의를 열고 "삼성전자 노사의 동의하에 중앙노동위원회 사후조정이 개시된 것을 환영한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "삼성전자 노사가 기술로써 세계 일류 기업으로 일구었듯이 노사관계에도 새로운 모범을 만들어야 한다"고 당부했다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=고용노동부 ]

노동부는 삼성전자 노사가 상생의 관점에서 반도체 산업의 지속적인 성장과 경제 발전, 노사 당사자만이 아닌 협력업체 등 성과에 기여한 여러 주체를 고려해 대화와 타협에 나서 합의점을 찾을 수 있도록 적극 지원한다는 방침이다.

김 장관은 "우리 노사관계가 각자의 이익 추구를 넘어 상생의 노사관계를 구축할 수 있도록 이번 사안을 계기로 기업의 바람직한 성과 공유와 분배에 관한 사회적 논의가 활발하게 이루어지길 바라며 정부도 지원하겠다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com