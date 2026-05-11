진보당 이종욱 "통합특별시에 좋은 일자리 27만개 창출"

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반도체 산단 유치·해남에 팹 2기 건설 등 10대 공약

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 진보당 전남광주특별시장 후보가 산업지도 대전환을 선언하고 좋은 일자리 27만개를 만들겠다고 공약했다.

이 후보는 11일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "특별시의 미래는 좋은 일자리와 건강한 산업 생태계를 만드는 데 달려있다"며 "특별법 제185조에 기초해 좋은 일자리 27만 개를 만들어 내겠다"고 강조했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 진보당 전남광주특별시장 후보가 11일 광주시의회 브리핑룸에서 정책 발표 기자회견을 하고 있다. 2026.05.11 bless4ya@newspim.com

먼저 경기도 용인에 건설 중인 반도체 국가산단을 전남으로 이전해야 한다며 경쟁 후보와 지역 국회의원에게 힘을 보태달라고 촉구했다.

전남은 신재생에너지와 물이 풍부해 첨단 반도체 생산단지 후보지로 최적지라는 주장이다.

또 해남 솔라시도에 첨단 반도체 팹(Fab) 2기를 건설하고 광주권 첨단지구에 패키징 클러스트롤 저성하겠다는 방침이다.

여기에 동부권의 차세대 고성능 반도체 단지까지 연결해 "10만명의 고용 신화를 쓰겠다"는 구상이다.

기아차 3공장은 전기자 전용 라인으로 전환해 GGM 25만대 생산 체계를 구축해 3만명의 일자리를 늘릴 예정이다.

미래차국가산단·빛그린산단·진곡산단은 미래모빌리티 글로벌 거점으로 지정해 자율주행차·드론 산업을 육성해 2만명의 일자리를 창출할 생각이다.

또한 AX실증단지와 반도체(NPU)를 결헙한 집적단지를 조성해 로봇산업 육성해 투자해 일자리 3만개를 만들 예정이다.

이 밖에 ▲호남권 첨단바이오헬스 복합단지 2030년 완공 ▲고흥 우주항공산업 육성 ▲서남권 재생에너지, 동부권 수소·이차전지 산업 육성 ▲석유화학·철강·조선 등 '친환경 고부가가치' 대전환 ▲전남의 농수산물의 해외 수출을 담당하는 '푸드테크 전진기지'를 구축 ▲'미래첨단산업 산·학·관 일체형 교육 플랫폼' 조성 등이 포함됐다.

이 후보는 "진보당을 키워 달라"며 "2등이 강해야 1등이 더 열심히 한다. 이미 몸은 다 풀었고 기회만 주시면 홈런 한방 시원하게 날리겠다"고 호소했다.

그러면서 "진보-민주 양날개 정치, 경쟁과 협력의 정치로 전남광주특별시의 성공에 헌신하겠다"며 "진보당에 일할 기회를 달라"고 재차 강조했다.

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