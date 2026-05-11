성광진 예비후보, 대전교육계 원로 영입…교육계 통합 행보 가속화

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윤정병 전 교육장 상임선대위원장 위촉..."혁신·안정 두마리 토끼 잡는다"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 성광진 대전교육감 예비후보가 대전 교육계 원로로 꼽히는 윤정병 전 대전서부교육지원청 교육장을 상임선거대책위원장으로 영입하며 세 확장에 나섰다.

성광진 후보는 11일 오전 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 윤 전 교육장을 상임선대위원장으로 위촉했다고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 성광진 대전교육감 예비후보(왼쪽)가 11일 대전시의회에서 전 대전서부교육지원청 교육장인 윤정병 상임선거대책위원장과 함께 기자회견을 하고 있다. 2026.05.11 nn0416@newspim.com

윤 전 교육장은 학교 현장과 교육행정을 두루 거친 교육 전문가로 안정적인 조직 운영과 현장 중심 행정 역량을 인정받아 교육계 안팎에서 꾸준히 교육감 후보군으로 거론돼 왔다.

이번 영입은 성광진 후보가 강조해온 '현장 중심 미래교육' 기조에 힘을 싣는 행보로 해석된다. 성 후보는 그동안 AI 기반 미래교육, 교육혁신, 기초학력 책임교육 등을 핵심 공약으로 제시해왔다.

성광진 후보는 "대전교육은 갈등과 이념을 넘어 미래로 나아가야 한다"며 "교사와 학생, 학부모 모두가 공감할 수 있는 균형 잡힌 교육정책을 추진하겠다"고 말했다.

윤정병 상임선대위원장도 "학생 중심·현장 중심 교육 방향에 공감한다"며 "혁신과 안정이 조화를 이루는 대전교육을 위해 힘을 보태겠다"며 성광진 후보를 강하게 지지했다.

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