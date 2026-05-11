경기도교육청, 학생 도박 문제 예방주간 운영

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교육공동체 예방 교육, 지역 연합 캠페인, 온라인 홍보로 도박 예방 문화 조성

11일부터 17일까지 도내 모든 학교에서 학생 도박 문제 예방주간 운영



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 11일부터 17일까지 도내의 모든 학교에서 '학생 도박 문제 예방주간'을 운영한다고 밝혔다. 이번 예방주간은 '도박을 멈춰! 그게 이기는 거야!'라는 주제로 진행되며, 교육청과 학교, 경찰청, 유관기관이 연계해 도박 예방 활동을 강화할 계획이다.

경기도교육청이 학생 도박 예방 활동을 강화할 계획이라고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 기본 교육과정에 도박 예방 교육을 포함시키고, 학생자치회와 동아리 주도의 캠페인 및 교내 홍보 활동을 병행한다. 학부모에게는 예방 필요성을 감지할 수 있는 자가 진단 도구와 대처 방안이 포함된 가정통신문을 제공할 예정이다.

29일에는 교육지원청 업무 담당자를 대상으로, 5월 22일부터 23일에는 40명의 선도교사를 대상으로 '한국도박문제예방치유원'과 연계해 전문 강사 연수를 실시해 학생 도박 문제 실태와 대응 방안을 공유한다.

또한 25개 교육지원청 및 학교와 경찰청, 한국도박문제예방치유원, 도박문제예방치유센터, 청소년상담복지센터와의 협력으로 상담 및 치유 프로그램을 운영하고, 지역사회와 함께 도박 예방 활동을 추진할 예정이다.

학생이 참여하는 다양한 예방 교육도 속속 마련된다. 초등학생을 위한 뮤지컬 'One more chance', 중학생을 위한 'Hell O', 고등학생을 위한 회복자 경험 기반의 마술 공연 등을 통해 도박의 위험성을 쉽게 전달한다고 전했다.

도교육청은 온라인 채널을 통해 사이버 도박 예방 메시지를 확산하고 교육지원청 및 각 학교에서 예방 콘텐츠를 확대할 예정이다. 아울러 학생 도박 문제를 심각하게 인식하고 예방 교육과 상담 및 치유의 연계를 지속적으로 강화할 방침이다.

beignn@newspim.com