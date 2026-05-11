경기도교육청, 지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업 대폭 확대

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3차 연도 혁신지원 사업, 대학별 프로그램 확대 적용에 주력

12개 교육지원청과 2개 직속기관 협업으로 지역 맞춤형 모델 구축

교육(지원)청-지자체-대학 연계 강화를 통한 유아교육·보육 질 제고



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지역 맞춤형 유아교육과 보육의 질적 향상을 위해 3차 연도 '지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업'을 대폭 확대한다고 11일 밝혔다.

'지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업'을 대폭 확대한다고 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 기존의 용인·의정부 지역에서의 성과를 토대로 도내 12개 교육지원청과 2개 직속기관을 연계한 모델을 개발해, 지역 특색에 맞춘 대학별 프로그램을 구성할 계획이다. 이번 사업은 지역별 특화된 교육모델을 발굴하고 확산하는데 초점을 맞추고 있다.

사전 준비 과정으로 도교육청과 12개 교육지원청의 장학사, 경기도교육청남부·북부유아체험교육원 교육연구사는 도내 주요 대학들을 방문했다. 이들은 '찾아가는 대학별 협의회'를 운영하며 각 지역의 현안을 분석하고 지역 맞춤형 지원 방향을 논의했다.

이러한 긴밀한 소통은 단순한 사업 규모 확대를 넘어서, 각 지역의 교육 수요와 인프라를 제대로 진단하는데 기여하고 있다. 특히 이번 사업 확대를 통해 12개 교육지원청이 지역 대학과 교육 자원을 활용한 협력체계를 구축할 예정이다.

또한, 2개 직속기관인 경기도교육청남부·북부유아체험교육원은 체험 중심의 맞춤형 프로그램 운영과 교사 역량 강화를 지원하기로 했다.

경기도교육청은 이번 사업이 유아 성장을 지원하는 중요한 전환점이 될 것이라 기대하고 있다. 또한 이 협업 모델이 지역 기반 유아교육·보육 혁신의 우수 사례로 자리잡을 수 있도록 적극적으로 협력할 방침이다.

beignn@newspim.com