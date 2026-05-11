전남사회서비스원·완도해양치유공단, 해양치유 복지모델 구축 '맞손'

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전라남도사회서비스원과 완도해양치유관리공단이 해양치유와 사회서비스 연계를 통한 도민 체감형 복지모델 구축에 나섰다.

전라남도사회서비스원은 완도해양치유센터에서 완도해양치유관리공단과 해양치유산업 활성화 및 공공서비스 연계 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

전남사회서비스원-완도해양치유관리공단, 공공서비스 연계 강화 협약식. [사진=전남사회서비스원] 2026.05.11 ej7648@newspim.com

이번 협약은 전남의 해양치유 자원을 사회서비스와 결합해 차별화된 복지 서비스를 제공하고 기관 간 협력체계를 강화하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약에 따라 사회서비스 종사자와 이용자를 대상으로 한 해양치유 프로그램 연계 지원, 해양치유 자원과 시설의 공동 활용, 정보 교류 및 협업 모델 발굴 등에 협력하기로 했다.

특히 감정노동 강도가 높은 사회서비스 종사자의 재충전을 지원하고 이를 서비스 질 향상으로 이어지게 하는 선순환 구조 구축에 초점을 맞췄다.

신미경 원장은 "지역 자원을 공공복지에 접목한 의미 있는 사례"라며 "도민이 체감할 수 있는 복지 모델을 지속 발굴하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com