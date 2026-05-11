김윤철 전주시의원 "기자촌 재개발 폐도, 주민 통행권 침해"

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재개발 과정 도로 폐쇄 결정·행정 절차 투명성 논란

주민 교통권 보장 요구·특별감사 필요성 제기

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 중노송동 기자촌 재개발 사업 과정에서 기존 도로 폐쇄 결정과 관련해 주민 통행권 침해 논란이 제기됐다.

전주시의회 김윤철 의원(중앙·풍남·노송·인후3동)은 11일 전주시에 대한 서면질문을 통해 "기자촌 재개발 2단지 설계 과정에서 주요 차도가 폐쇄되면서 주민들이 극심한 불편을 겪고 있다"며 행정 대응을 강하게 비판했다.

김윤철 전주시의원[사진=뉴스핌DB]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

김 의원은 "전주시가 18년 전 주민공람을 근거로 절차적 정당성을 주장하고 있지만 당시 공람 내용은 단순 도로 축소 수준이었다"며 "사실상 주민들에게 정확한 내용을 알리지 않은 일방적 결정"이라고 지적했다.

이어 "10여 년의 사업 준비 기간 동안 주민 피해가 예상됐음에도 이를 바로잡기 위한 노력이 없었다"며 "행정과 도시계획위원회에 대한 시민들의 합리적 의심이 커지고 있다"고 주장했다.

김 의원은 서면질문을 통해 폐도 사실의 주민 공지 여부와 도시계획 심의 과정의 투명성 확보 방안, 특별감사 또는 외부기관 검증 실시 의향, 대체 도로 확보 및 차량 통행 기능 유지 방안 등에 대한 집행부 답변을 요구했다.

김 의원은 "전주시는 투명한 감사와 진상규명을 통해 시민 의혹을 해소하고 차량 통행 기능 회복을 위한 실질적 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

lbs0964@newspim.com