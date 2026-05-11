김제시, 지역상품권 부정유통 집중 단속…유통질서 확립 강화

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불법 환전·허위 거래 차단 통한 지역상권 보호 추진

가맹점 관리 강화·상품권 신뢰도 제고 행정 대응

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 지역사랑상품권의 건전한 유통질서 확립과 지역 상권 보호를 위해 내달 7일까지 '김제사랑상품권 부정유통 일제단속'을 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 단속은 상품권의 부정 사용을 사전에 차단하고 본래 취지에 맞는 소비 활성화를 유도하기 위해 추진된다.

김제시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.11 gojongwin@newspim.com

중점 단속 대상은 물품이나 용역 제공 없이 상품권을 수취하는 행위와 실제 거래금액 이상 결제 후 환전하는 행위, 이른바 '깡'으로 불리는 불법 환전, 가맹점 명의 대여 및 허위 등록, 제한업종 사용, 상품권 결제 거부 및 차별 행위 등이다.

특히 개인 간 거래를 통한 현금화와 허위 거래를 통한 환전 행위는 대표적인 부정유통 사례로 꼽힌다. 적발될 경우 가맹점 등록 취소와 과태료 부과, 수사의뢰 등 행정처분이 이뤄질 수 있다.

이영복 경제진흥과장은 "김제사랑상품권은 지역경제 선순환을 위한 중요한 정책수단"이라며 "부정유통 행위에 엄정 대응해 시민들이 안심하고 사용할 수 있는 유통환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com