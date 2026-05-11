광주시, '청년갭이어 지원사업' 참여자 30명 모집

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내달 7일까지 신청…여행·봉사 등 활동 체험

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시는 내달 7일까지 '광주형 청년갭이어 지원사업' 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 학업이나 일상에서 잠시 벗어나 여행·봉사·교육·인턴십 등 다양한 활동을 체험하며 자신의 진로와 가치관을 탐색하는 기회를 제공한다.

광주시청. [사진=박진형 기자]

모집 대상은 공고일 기준 광주시에 주민등록이 돼 있는 19세부터 39세 이하 미취업 청년이다. 또는 팀 단위(최대 4인)로 신청할 수 있으며 팀 신청은 모든 팀원이 각각 신청 서류를 제출하고 면접 심사에 참여해야 한다.

참가 신청은 아르케 누리집을 통해 접수하며 프로젝트 계획서와 개인정보동의서 등 관련 서류를 제출해야 한다. 광주시는 서류심사와 면접심사를 거쳐 6월 중 최종 참여자 30명을 선발해 발표할 예정이다.

광주시는 선정된 참여자에게 1인 최대 140만원의 프로젝트 활동비를 지원하며 팀은 팀원 수에 따라 최대 500만원을 지원한다. 지원금은 숙박비, 교통비, 프로젝트 실행비 등으로 활용할 수 있다.

이와 함께 전문 컨설턴트의 1대 1 맞춤형 상담과 진로·직무 탐색 교육, 멘토링 프로그램 등도 제공한다. 참여자들은 오는 7월부터 9월 사이 30일간 광주 외 국내 다른 지역에서 진로탐색형 또는 사회탐색형 프로젝트를 수행하게 된다.

bless4ya@newspim.com