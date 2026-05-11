경기도, 우기·폭염 대비 공동주택 건설현장 안전 점검

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"1000세대 이상의 대규모 단지 10곳...사전 점검으로 사고 예방에 최선"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 다가오는 여름철 우기와 폭염에 대비해 5월 20일부터 6월 4일까지 공동주택 10개 단지를 대상으로 '우기·폭염 대비 공동주택 건설현장 안전 점검'을 실시한다고 11일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 점검은 토목, 건축, 안전관리 분야별 민간전문가, 도와 시군 담당자가 함께하는 합동 점검 방식이다. 점검 대상 10개 단지는 도내 공동주택 건설 현장 가운데 터파기 등 지반공사 중이거나 골조공사 초기 단계에 있는 현장으로 절개지가 있거나 1000세대 이상의 대규모 단지다.

주요 점검 사항으로는 ▲수해방지대책(배수시설정비, 지하층 침수 방지 대책, 수방 자재 확보 등)▲지반 및 가시설물 안전관리(절개지 등 사면 안전성, 옹벽, 석축, 터파기 구간 등에 대한 안전관리 실태)▲타워크레인 등 장비 관리 실태 등이다.

특히 매년 높아지는 여름철 기온에 대비해 열사병 등 온열질환 예방을 위한 근로자 쉼터설치 운영, 폭염 시 휴식시간 준수 여부 등도 살필 계획이다.

도 점검 대상 외의 현장은 시군에서 자체 점검을 실시토록 했으며 점검 결과 긴급하거나 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 보수․보강 등 후속 조치가 필요한 사항은 해당 시군에 통보해 우기 전 조치를 완료하고 지속 관리하도록 했다.

임규원 경기도 공동주택과장은 "건설현장은 작은 방심이 대형 사고로 이어질수 있는 만큼 본격적인 우기가 시작되기 전 전문가를 통한 사전점검으로 사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com