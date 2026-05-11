부상에서 돌아온 이재성·정우영, 분데스리가서 '코리안 더비'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부상에서 돌아온 이재성과 정우영이 분데스리가에서 '코리안 더비'를 펼쳤다. 마인츠의 이재성은 11일(한국시간) 마인츠 메바 아레나에서 열린 2025-2026 분데스리가 33라운드 우니온 베를린전에서 팀이 1-1로 맞선 후반 25분 파울 네벨 대신 교체 투입됐다. 앞서 후반 15분 교체 투입된 정우영과 함께 그라운드를 누볐다.

두 선수 모두 부상을 딛고 복귀했다. 이재성은 지난달 10일 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그 8강전 이후 발가락 부상으로 전열에서 이탈해 있었다. 정우영도 지난달 11일 하이덴하임전 이후 타박상 여파로 결장하다가 한 달 만에 다시 그라운드를 밟았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마인츠 이재성이 11일(한국시간) 2025-2026 분데스리가 33라운드 우니온 베를린전 후반 25분 파울 네벨 대신 교체 투입되고 있다. [사진=마인츠 SNS] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

공격 포인트는 없었지만 우니온 베를린이 3-1로 이겨 정우영이 웃었다. 안드레이 일리치의 선제골로 앞서간 우니온 베를린은 전반 추가 시간 셰랄도 베커에게 동점골을 내주며 1-1로 전반을 마쳤다. 후반 43분 일리치의 헤더 패스를 받은 올리버 버크가 페널티 박스 중앙에서 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 3분 뒤에는 속공 상황에서 요시프 유라노비치가 오른발로 쐐기골을 꽂으며 승부에 마침표를 찍었다.

이날 승리로 우니온 베를린은 승점 36을 기록해 12위로 올라섰고 마인츠는 승점 37로 10위를 유지했다.

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