삼성생명, 형제·자매까지 보험료 할인 확대…'삼성 가족대표 건강보험' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 가족 단위 가입 시 보험료 할인 혜택을 강화한 건강보험 상품을 선보였다. 기존 배우자와 직계존비속 중심이던 할인 적용 대상을 형제·자매까지 넓히고, 중대질병 발생 시 가족 계약 보험료 할인 폭도 확대해 가족형 보장 전략을 강화했다.

삼성생명은 가정의 달인 5월을 맞아 가족이 함께 가입할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 '삼성 가족대표 건강보험(무배당·무해약환급금형)'을 12일 출시한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 가정의 달인 5월을 맞아 가족이 함께 가입할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 '삼성 가족대표 건강보험(무배당·무해약환급금형)'을 12일 출시한다고 밝혔다. [사진=삼성생명] 2026.05.11 yunyun@newspim.com

이 상품은 가족이 함께 가입하고 일정 요건을 충족할 경우 보험료 할인 혜택을 제공하는 건강보험 상품이다. 기존 배우자 및 직계존비속 중심이었던 할인 적용 범위를 형제·자매까지 확대했다.

또 가족 구성원 중 한 명이 중대질병으로 보험료 납입면제 대상이 될 경우 다른 가족 계약의 보험료 할인율도 기존 5%에서 최대 10%까지 높였다. 응급실 내원, 독감, 깁스 등 생활밀착형 보장을 담은 특약 6종도 새롭게 추가해 가족 구성원 1인이 별도 심사나 고지 없이 한 계약으로 보장받을 수 있도록 했다.

삼성생명은 암과 순환계 질환 관련 보장도 강화했다. 상급종합병원과 국립암센터 등에서 비급여 수술·항암약물치료·방사선치료를 받을 경우 암 진단일로부터 10년간 보장하는 '프리미엄클래스Ⅱ 암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약'을 신설했다.

또 암 치료 초기 비용 부담을 고려해 3년 이내 치료 시 가입금액의 3배, 5년 이내 치료 시 2배를 지급하는 '초기집중보장형 프리미엄클래스Ⅱ 암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약'도 마련했다.

고령화에 따른 보장 공백을 줄이기 위해 70세 또는 80세 이후에도 암·뇌혈관질환·허혈심장질환 등의 진단·치료·입원 보장을 제공하는 '7080+ 특약' 16종도 탑재했다.

이와 함께 응급실 재이송 내원까지 보장하는 '응급실내원(재이송내원 포함)특약'을 업계 최초로 도입했으며, 재활치료 수요 증가에 맞춰 '회복기재활환자입원(재활의료기관)특약'도 추가했다.

암 진단 고객과 가족을 위한 현물 제공형 특약도 마련했다. '암 진단 후 암 스크리닝 검진 지원 특약'과 '특정 유방암 진단 후 예후·예측 검사 지원 특약(온코타입DX검사)' 등을 통해 현금 지급뿐 아니라 검진 예약과 검사 지원 서비스까지 제공한다.

삼성생명 관계자는 "가정의 달을 계기로 가족 단위 보장 수요에 맞춘 상품 경쟁력을 강화했다"며 "앞으로도 고객과 가족의 보장 수요를 반영할수 있는 상품 개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com