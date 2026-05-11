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2026.05.11 (월)
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[MLB] 이정후 2안타, 송성문 1볼넷 1도루...김혜성은 3삼진 '침묵'

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AI 핵심 요약

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  • 코리안 메이저리거 3인방이 11일 선발 출전했다.
  • 이정후는 SF전 멀티히트로 12회 끝내기 승리에 기여했다.
  • 송성문은 SD전 도루로 도왔으나 김혜성은 다저스전 3삼진 부진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 코리안 메이저리거 3인방이 나란히 선발 출전했지만 이정후와 송성문은 승리에 기여하며 웃었고, 김혜성은 타격 부진 속에 고개를 숙였다.

이정후, 3G 연속 안타 행진…SF, 12회 끝내기 승

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 멀티히트를 작렬하며 반등의 신호탄을 쐈다. 이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 피츠버그 파이리츠전에 우익수, 1번 타자로 선발 출장해 6타수 2안타 1득점을 기록했다. 3경기 연속 안타를 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.272가 됐다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 피츠버그 파이리츠전 3회 2루타를 때리고 있다. 2026.5.11. psoq1337@newspim.com

첫 안타는 3회에 터졌다. 0-2로 뒤진 3회말 2사 주자 없는 상황에서 시원한 2루타를 날려 득점권에 나갔다. 이어 루이스 아라에스의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 첫 득점을 올렸다. 5회말에는 특유의 재치가 빛났다. 기습 번트로 안타를 만든 뒤 상대 투수의 송구 실책을 틈타 2루까지 내달렸다. 11회말 1사 3루 찬스에서는 진루타를 때려내며 팀 배팅에 주력했다. 샌프란시스코는 연장 12회말 헤수스 로드리게스의 극적인 끝내기 안타에 힘입어 7-6 승리를 거뒀다.

송성문, 시즌 2호 도루...SD, 세인트루이스에 3-2 승

샌디에이고 파드리스의 송성문은 팀 승리에 징검다리 역할을 했다. 송성문은 같은 날 펫코 파크에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 2루수 겸 8번 타자로 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷 1도루를 기록했다. 0-2로 뒤진 5회말 선두타자로 나서 인내심 있게 볼넷을 골라낸 송성문은 후속 타자 타석 때 2루를 훔치며 시즌 2호 도루를 성공시켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송성문. [사진=로이터] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

송성문은 7회말 상대가 좌완 투수를 투입하자 우타자 닉 카스테야노스와 교체됐다. 샌디에이고는 0-2로 패색이 짙던 9회말 2사 3루에서 카스테야노스가 극적인 동점 투런 홈런을 터뜨려 승부를 연장으로 끌고 갔다. 기세를 탄 샌디에이고는 10회말 무사 만루에서 매니 마차도의 희생플라이로 3-2 역전승을 완성했다.

김혜성, 베츠 복귀 앞두고 입지 적신호

LA 다저스의 김혜성은 최악의 하루를 보냈다. 애틀랜타 브레이브스와의 홈 경기에 유격수, 8번 타자로 선발 출전해 3타수 무안타 3삼진을 당했다. 애틀랜타 선발 브라이스 엘더의 체인지업에 속수무책이었다. 2회와 5회 모두 낮게 떨어지는 유인구에 방망이를 헛돌리며 무기력하게 물러났다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성. [사진=로이터] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

7회말 타격 방해로 한 차례 출루에 성공했으나 득점과 연결되지는 않았다. 9회말 마지막 타석에서도 상대 마무리 라이셀 이글레시아스의 강속구에 세 번째 삼진을 당하며 경기를 마쳤다. 시즌 타율은 0.289까지 떨어졌다. 주전 유격수 무키 베츠의 복귀가 임박한 시점에서 겪는 타격 부진이라 더욱 뼈아팠다. 다저스는 단 2안타에 그친 타선의 빈공 속에 애틀랜타에 2-7로 완패했다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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