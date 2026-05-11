李在明施政好评率59.7% 时隔三周结束跌势

纽斯频通讯社首尔5月11日电 韩国民调机构Realmeter 11日公布的最新调查结果显示，总统李在明施政好评率为59.7%，较前一周上升0.2个百分点，结束连续三周下滑走势。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

根据此次调查，对李在明施政表现给予差评的比例为35.7%，较前一周上升0.7个百分点；表示"不清楚"的受访者占4.6%。

调查显示，李在明支持率曾在4月第三周达到65.5%，随后连续回落，上周降至59.5%。此次虽出现小幅回升，但差评同步增加。

Realmeter分析认为，韩国综合股价指数（KOSPI）突破7500点以及经常项目顺差创历史新高等经济利好消息对好评率形成一定支撑；但围绕特别检察官问题的政治争议及修宪案受阻等因素限制好评率涨幅。

从地区来看，光州和全罗地区支持率最高，为83%；仁川和京畿地区为64.6%，大田、世宗和忠清地区为61.4%。大邱和庆北地区支持率为44.1%，釜山、蔚山和庆南地区为52.4%。

在政党支持率方面，执政党共同民主党支持率为48.7%，较前一周上升0.1个百分点；国民力量党为30.9%，下降0.7个百分点。其后依次为改革新党3.5%、祖国革新党3.2%、进步党2.2%。无党派人士占8.5%。

此次调查于5月4日至8日进行，采用100%无线自动应答方式，在95%置信水平下误差范围为±2.2个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社