경기도, 경기지역화폐 부정유통 합동단속 실시

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"지역화폐 공정한 운영 위해 단속 계속 강화"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 이달 11일부터 다음 달 7일까지 경기지역화폐의 부정유통을 막기 위한 합동 단속을 실시한다고 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

경기도와 31개 시군은 단속반을 편성해 이상거래탐지시스템(FDS) 부정 유통 의심 사례와 부정유통 신고센터 접수 사례 근거로 의심 가맹점을 우선 점검한다.

주요 단속 대상은 경기지역화폐 가맹점으로 ▲물품 판매나 용역 제공 없이 지역화폐를 수취하거나 환전하는 부정수취 및 불법환전 행위▲사행산업·유흥업소 등 제한업종에서의 지역화폐 사용▲지역화폐 결제 거부▲현금영수증 발급 거부 등 현금과 차별하는 행위 등이 포함된다.

'지역사랑상품권법' 제8조·제10조의 위반사항 적발 시 가맹점 등록 취소, 현장 계도, 과태료 부과, 부당 수령액 환수 등의 조치가 취해질 예정이다.

남궁웅 경기도 지역금융과장은 "경기도는 지역화폐의 공정한 운영을 위해 단속을 계속 강화한다"며 "이번 점검이 부정유통을 막고 지역화폐의 기능을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com