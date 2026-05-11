박충권 "李정부, 호르무즈 피격 사건서 확인한 게 고작 '미상 비행체'"

박충권 "호르무즈 피격 사건, 정부 투명 공개해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 11일 호르무즈 해협에서 발생한 우리 선박 피격 사건과 관련해 이재명 정부가 '미상 비행체'라는 말로 책임 있는 대응을 회피하고 있다고 강하게 비판했다.

박충권 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "그토록 자랑하던 핫라인, 일주일 내내 확인한 게 고작 '외부비행체'냐"며 "호르무즈 해협에서 우리 선박이 외부 공격에 피격당한 사실이 확인됐는데도, 이재명 정부는 끝까지 '미상 비행체'라는 말 뒤에 숨어 책임 있는 대응을 회피하고 있다"고 지적했다.

박충권 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

박 대변인은 "'한국인 건들면 패가망신'이라던 이재명 대통령은 왜 이리 조용하냐"며 "국민 생명과 국가 안보가 걸린 사안 앞에서조차 상황 관리보다 정치적 계산에만 몰두한 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

이어 "이재명 정부는 그토록 한미 공조와 핫라인을 강조해놓고도, 정작 미국과의 정보 공조를 통해 비행체의 발사 지점조차 신속히 확인하지 못했다"며 "피격 사실을 뒷받침하는 첩보와 정황이 일찌감치 제기됐음에도, 정부는 '피격이 확실치 않다'는 말로 일관하다 뒤늦게 '조사 결과'라며 발표했다"고 꼬집었다.

박 대변인은 "이미 중동 정세 악화와 해협 봉쇄 위험은 계속 경고돼 왔지만, 정부는 '원인 규명 중'이라는 말만 반복하며 사실상 관망으로 일관했다"며 "우리 선박 26척과 선원들의 안전 확보를 위한 선제 조치도, 국민 불안을 잠재울 명확한 대응도 보이지 않았다"고 지적했다.

그러면서 "정부는 이제라도 사건 경위와 대응 과정 일체를 국민 앞에 투명하게 공개해야 한다"며 "정부가 진실을 알고도 정치적 이해득실 때문에 결과를 숨기고 있다가 추후 외신이나 국제 사회를 통해 사실이 드러나게 된다면, 이는 돌이킬 수 없는 국제적 망신이자 국가적 수치"라고 경고했다.

박 대변인은 "국민의힘은 무능하고 안일한 해상 안보 대응을 끝까지 따져 묻고, 우리 국민과 선박의 안전을 지키기 위한 실질적 대책 마련에 모든 책임을 다하겠다"고 강조했다.

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