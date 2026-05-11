단양, 지역관광발전지수 3회 연속 1등급…충북 유일 최고등급

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정책 역량·체류형 관광 기반 인정…내륙 관광도시 경쟁력 입증

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 단양군이 문화체육관광부의 '2025 지역관광발전지수' 평가에서 1등급을 받으며 전국 최고의 관광 경쟁력을 입증했다.

11일 군에 따르면 군은 문체부와 한국문화관광연구원이 전국 151개 기초 지자체를 대상으로 실시한 평가에서 1등급으로 선정됐다.

단양 도담삼봉. [사진=단양군] 2026.05.11 choys2299@newspim.com

충북에서는 유일한 최고 등급이다. 이로써 단양은 2021년과 2023년에 이어 세 번 연속 1등급을 기록했다.

전국 11개 1등급 지자체에 포함됐으며 군 단위 내륙 지역 중에서는 유일하게 이름을 올렸다.

지역관광발전지수는 관광정책 역량과 관광수용력, 관광소비력 등 3개 분야와 33개 세부 지표를 종합 평가하는 지표다.

단양은 특히 관광정책 역량에서 높은 점수를 받았다. 군은 단양팔경, 소백산, 남한강 등 자연자원을 기반으로 체류형 관광 콘텐츠와 사계절 관광 인프라를 확충해 왔다.

또한 '2026 단양 방문의 해'를 앞두고 스마트 관광 플랫폼 '단양갈래' 운영과 시루섬 생태탐방교 개장 등 관광 기반을 강화하고 있다.

군 관계자는 "지속적인 관광 인프라 확충과 정책 추진 성과"라며 "사계절 체류형 관광 도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com