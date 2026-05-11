미야오, 새 앨범 '바이트 나우' 발매…6월 1일 컴백

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 미야오(MEOVV)가 새 앨범으로 컴백한다.

더블랙레이블은 11일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 그룹 미야오의 EP 2집 '바이트 나우(BITE NOW)' 발매 소식을 알리는 무드 필름을 공개하며 오는 6월 1일 컴백을 확정지었다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 미야오의 새 앨범 '바이트 나우' 무드 필름. [사진=더블랙레이블] 2026.05.11 alice09@newspim.com

공개된 무드 필름은 미야오의 눈과 실루엣을 차례차례 조명하며 오묘한 분위기를 만들어내고 있다. 시선을 사로잡는 다섯 멤버의 '캣츠아이'는 날카롭고 부드러운 고양이의 매력을 닮은 팀 아이덴티티를 전달하며, 완벽한 비주얼 케미스트리로 기대감을 끌어올리고 있다.

그동안 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스와 에너지를 보여준 것은 물론, 몽환적이고 캐주얼한 음악까지 소화하며 스펙트럼을 넓혀 온 미야오가 EP 2집을 통해 어떤 새로운 변신을 시도할지 이목이 쏠리고 있다.

미야오는 지난해 10월 디지털 싱글 '버닝 업(BURNING UP)'으로 활동하며 강렬한 음악과 함께 독보적인 퍼포먼스로 주목 받았다. 국내외 차트에서 호성적을 거두며 활동을 마무리한 미야오는 지난해 2024년 9월 데뷔한 후 이듬해 연말 시상식에서 트로피를 품에 안았다.

미야오의 EP 2집 '바이트 나우'는 오는 6월 1일 오후 6시 발매된다.

alice09@newspim.com