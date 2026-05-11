광양 무소속 단일화 불발 조짐…박필순 "끝까지 간다"

3파전 고착화...박성현 (무),박필순(무),정인화 (민)

박필순 "가처분 인용이 당선 아냐" 직격

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박필순 전남 광양시장 예비후보 선대위는 지난 9일 보도자료를 통해 박성현 무소속 후보의 단일화 발언에 "시민이 기대해온 무소속 단일화 요구를 외면한 것"이라며 강한 유감을 표명했다.

11일 박 예비후보 선대위에 따르면 박성현 후보는 법원의 가처분 인용 이후 일부 언론과의 인터뷰에서 "(박필순 후보가) 본 후보 등록을 하면 광양 발전을 위해 서로 상의하는 길은 열려 있다"면서도 "현재는 정책 중심 선거에 집중하겠다"고 밝힌 바 있다.

선대위는 이에 대해 "형식적으로는 대화의 여지를 남긴 듯하지만 실질적으로는 단일화를 사실상 거절한 것"이라며 "무소속 연대를 바라는 여론을 가볍게 봐선 안 된다"고 지적했다.

박필순 무소속 광양시장 예비후보 [사진=박필순 예비후보] 2026.05.11 chadol999@newspim.com

선대위는 박필순 후보가 조국혁신당을 탈당하며 무소속 연대를 제안해왔다는 점을 재차 강조하며 "박 후보는 소수정당의 한계를 인정하고 기득권을 내려놓는 결단을 내렸다"며 "7번째 무소속 도전인 만큼 끝까지 완주하겠다"고 밝혔다.

단일화 논의가 교착 상태에 들어간 것으로 보고 향후 전략을 현장 민심과 정책 경쟁에 두겠다며 "정치공학보다 낮은 자세로 시민을 만나고 정책으로 평가받겠다"고 전했다.

이번 입장 표명으로 광양시장 선거는 더불어민주당 정인화 후보, 무소속 박성현·박필순 후보의 3자 구도가 뚜렷해지는 양상이다. 지역 정치권에서는 무소속 후보 간 단일화 여부가 향후 판세를 가를 주요 변수가 될 것으로 보고 있다.

박필순 예비후보는 이날 <뉴스핌>과의 통화에서 "광양시민이라면 누구나 출마할 피선거권이 있는데 단순히 가처분 인용으로 마치 당선된 것처럼 시민을 대하는 태도에 큰 실망감을 느꼈다"며 "훈장이라도 단 것처럼 행동하며 알현을 받으려는 듯한 모습"이라고 비판하며 완주 의지를 피력했다.

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