안민석 경기교육감 후보, '바른 자세 종합대책' 발표

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AI 자세 진단·바우처 지원…거북목·척추측만증 체계적 관리

기능성 책걸상·스탠딩 데스크 도입…디지털 시대 교실 환경 개선

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기교육감 민주·진보 후보 정책위원회는 9일 학생들의 거북목 증후군과 척추측만증 문제를 해결하기 위한 '바른 자세 종합대책'을 발표했다.

안민석 후보는 '바른 자세 종합대책'을 발표했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안민석 후보 정책위에 따르면 이번 대책은 학생들의 척추 건강을 관리하고 디지털 기기 사용 증가에 따른 자세 불균형 문제 해결을 위해 마련됐다. 정책위원회는 진단부터 예방 및 사후 관리까지 연결되는 체계를 제시했다.

먼저 학교 현장에서 실시하는 '척추 건강 스크리닝'을 도입하기로 했다. 이를 통해 지역 교육지원청 단위로 전문기관과 협력한 이동형 척추 건강 검진을 진행하고 보건실에는 AI 자세 분석 키오스크를 설치해 어깨 불균형 및 거북목 각도를 점검할 예정이다.

또한 교실 환경 개선을 통한 예방 대책도 추진된다. 학생 체형에 맞게 조절할 수 있는 기능성 책걸상 보급을 확대하고 태블릿 사용 시 적절한 높이로 고정할 수 있는 '눈높이 거치대'를 제공할 방침이다.

장시간 앉아있는 자세로 인한 척추 부담을 줄이기 위해 교실 뒤편에 '스탠딩 데스크'를 설치하여 필요 시 사용할 수 있는 학습 공간을 조성할 예정이다.

사후 관리 방안으로는 '경기형 바른 자세 성장 바우처'가 도입된다. 중등도 이상의 척추측만증이나 거북목 진단을 받은 학생들에게는 지정 의료기관 및 재활·운동치료 연계기관에서 사용할 수 있는 '척추 건강 케어 바우처'가 지급된다. 또한 방과 후 프로그램으로 '체형 교정 필라테스' 등을 운영해 지속적인 관리 체계를 마련할 계획이다.

안 후보는 "디지털 교육 환경이 일반화된 만큼 학생 건강 관리도 새로운 방식으로 접근해야 한다"며 "학생들의 척추 건강 데이터를 체계적으로 관리하여 경기도형 학생 건강 지표를 구축하겠다"고 전했다.

이어 "학생들의 허리가 펴지면 경기도의 미래도 올바르게 선다"며 "학생들이 건강한 몸과 바른 자세로 성장할 수 있도록 경기교육이 책임지고 지원하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com