김영록 전남지사 5·18휘호대회 참석…"헌법 수록 멈추지 않겠다"

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남지사가 광주 국립5·18민주묘지에서 열린 전국휘호대회에 참석해 오월 정신 계승 의지를 밝히고 민주주의 가치 확산을 강조했다.

전남도는 김영록 지사가 광주 국립5·18민주묘지에서 열린 제24회 5·18 전국휘호대회에 참석했다고 9일 밝혔다.

김 지사는 오월 영령을 기리고 전국 서예인들을 격려했다.

제24회 5·18 전국휘호대회. [사진=전남도] 2026.05.09 ej7648@newspim.com

이번 대회는 서예를 통해 5·18 민주화운동 정신을 알리기 위해 마련됐다. 광주지방보훈청과 5·18 민주화운동부상자회가 공동 주최했다. 행사에는 장숙남 광주지방보훈청장과 신극정 부상자회장 양재혁 유족회장 윤남식 공로자회장 윤목현 기념재단 이사장 등 주요 인사와 서예가 500여 명이 참석했다.

이번 방문은 전남도지사의 첫 대회 참석으로 오월 정신의 계승과 발전에 대한 전남도의 확고한 의지를 대내외에 알리는 계기가 됐다.

김 지사는 축사에서 "2003년 시작된 전국휘호대회는 붓끝으로 오월을 기억하고 민주주의 가치를 확산해 온 자리"라고 말했다. 이어 "5·18 정신의 헌법 전문 수록 개헌안이 국회에서 무산돼 참담하다"고 밝혔다.

또 "1980년 광주가 진실과 명예를 회복했듯 헌법 수록의 길도 멈추지 않을 것"이라며 "서예인의 작품이 왜곡된 역사를 바로잡고 정의로운 대한민국을 만드는 울림이 되길 기대한다"고 강조했다.

5·18 전국휘호대회는 2003년 시작된 전국 규모 행사다. 서예와 문인화 경연을 통해 5·18의 가치를 알리고 있다.

ej7648@newspim.com