LG유플러스, 홈 개통·A/S 비대면 처리 월 6만 건 돌파

단말 회수·셀프 개통 확대…고객 만족도 높아

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 홈 개통과 A/S 서비스의 비대면 처리를 확대해 월 평균 6만 건 이상을 처리하고 있다고 10일 밝혔다. 이는 전체 단말 회수·상품변경 개통의 54% 수준이다.

LG유플러스는 고객 가구 방문을 줄이기 위해 단말 회수 프로세스부터 개선했다. 회수 주소지를 자택뿐 아니라 직장까지 확대하고 전용 박스를 제공했으며 편의점 택배사를 추가로 운영했다. 해지 단말 비대면 회수 건수는 2024년 월 평균 1만9000여 건에서 올해 4만3000여 건으로 증가했다.

LG유플러스는 홈 개통과 A/S 서비스의 비대면 처리를 확대해 월 평균 6만 건 이상을 처리하고 있다고 10일 밝혔다. [사진= LG유플러스]

공유기, 셋톱박스, AI스피커 등 셀프 개통이 가능한 단말도 늘렸다. 공식 홈페이지에 설치 콘텐츠와 안내 리플렛을 제공해 고객이 직접 설치할 수 있도록 지원했다. 셀프 개통 건수는 월 평균 3000여 건에서 올해 2만 건 이상으로 증가했다.

고객 반응은 긍정적이다. 택배 개통 서비스의 추천 사유로 '빠른 설치'가 52%, '방문 없는 비대면 진행'이 17%를 차지했다.

LG유플러스는 올해부터 A/S 영역에서도 비대면 서비스를 도입했다. 단말 고장이 명확하거나 고객센터 상담을 통해 확인된 경우에 적용되며 원인이 불명확한 장애는 방문 A/S로 처리한다.

윤경인 LG유플러스 홈서비스고객만족담당은 "고객이 시간을 내어 방문을 기다려야 하는 구조에서 벗어나 필요한 서비스를 원하는 방식으로 선택할 수 있도록 비대면 서비스를 확대하고 있다"며 "앞으로도 고객 불편을 줄이고 이용 편의를 높이는 방향으로 홈 서비스 운영 방식을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

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