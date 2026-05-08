대전·충청·세종 첫 노동감독협의회 개최…"취약사업장 공동 점검"

AI 핵심 요약beta
- 대전지방고용노동청이 8일 대전시·충남도·충북도·세종시와 '대전·충청·세종권역 지방노동감독협의회'를 처음 개최했다.
- 노동감독관 직무집행법 시행에 맞춰 취약 사업장 발굴과 정보 공유, 기초노동질서 점검 방안을 논의했다.
- 영세사업장 320곳 대상 노무관리 컨설팅과 160곳 합동점검을 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방고용노동청이 대전시·충남도·충북도·세종시와 함께 노동감독 협업체계 구축에 나섰다.
대전지방고용노동청은 8일 4개 광역지자체와 공동으로 '대전·충청·세종권역 지방노동감독협의회'를 처음 개최했다고 밝혔다.
이번 협의회는 오는 12월 시행되는 '노동감독관 직무집행법'에 따라 지방정부로 노동감독 권한 일부 위임이 추진되는 데 맞춰 중앙·지방정부 간 협업체계를 마련하기 위해 열렸다.
회의에서는 취약 사업장 발굴과 근로감독 정보 공유, 기초노동질서 점검, 영세사업장 대상 노무관리 컨설팅 방안 등이 중점 논의됐다.
특히 각 지자체 추천을 받아 오는 5월부터 11월까지 기초노동질서 점검 대상 사업장 160곳을 우선 선정하고, 일부 사업장은 지자체와 합동점검을 실시하기로 했다.
또 소규모 영세사업장 320곳을 대상으로 노동청과 지자체, 민간협회가 연계한 노무관리 컨설팅도 추진한다.
점검 대상은 대전 민간위탁기관, 충남 노동권익센터 신고 사업장, 충북 사회복지 요양시설·외국인 계절근로 사업장, 세종 식품위생업 사업장 등이다.
참석 기관들은 취약계층 근로자 보호 필요성에 공감하며 협의회를 실질적 노동 안전망 구축을 위한 상시 협업 창구로 발전시켜 나가기로 했다.
마성균 대전고용노동청장은 "지방정부의 현장 이해와 중앙정부의 전문성을 결합해 노동 사각지대 없는 촘촘한 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com