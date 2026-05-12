화요일·음력 3월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월12일(화요일·음력 3월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 오직 앞만 보고 걸어가는 것이 좋겠다.
72년생 : 사업이 크게 일어날 수 있겠다.
84년생 : 주변으로부터 큰 인심을 얻겠다.
96년생 : 눈치 보지 말고 밀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 내용이 매우 좋겠다.
73년생 : 뜻을 가지고 추진하면 성과가 있겠다.
85년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
97년생 : 뜻을 세워야 비로소 길이 보이겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 체면 살리는 일이 생기겠다.
74년생 : 중심을 잡는 것이 중요하겠다.
86년생 : 단호하게 잘라버려야 하겠다.
98년생 : 말을 섞으면 엮임을 당할 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 신나는 일이 생기겠다.
75년생 : 소탐대실 할 수 있으니 조심해야 하겠다.
87년생 : 이성적으로 대하는 것이 좋겠다.
99년생 : 금 기운을 받아서 기획하는 것이 힘을 받겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 마음에 드는 사람을 만나겠다.
76년생 : 매사 말과 행동을 조심해야 하겠다.
88년생 : 욕심을 내면 가진 것도 떠나겠다.
00년생 : 양보하면 더 큰 것을 얻을 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 그동안 품어왔던 뜻을 펼칠 수 있겠다.
77년생 : 자신의 생각을 감추는 것이 좋겠다.
89년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
01년생 : 그리운 임을 만날 수 있는 상황이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 오랜 우정을 나누던 사람이 떠나겠다.
78년생 : 신나게 즐거운 일만 생기겠다.
90년생 : 마음에 드는 일감을 맡겠다.
02년생 : 어렵던 일이 풀리면서 정상을 되찾겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 훌훌 털고 일어나는 것이 상책이겠다.
79년생 : 사랑하는 사람과 헤어지겠다.
91년생 : 자신만 믿고 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 내 마음을 더디게 만드는 것이 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 변화하면 좋은 일이 생기겠다.
80년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생기겠다.
92년생 : 다시 사랑하는 사이로 발전하겠다.
04년생 : 잊고 싶은 일이 일어날 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 지금 다시 시작하면 좋겠다.
81년생 : 다시 사랑이 찾아오겠다.
93년생 : 점점 더 수렁으로 빠져들 수 있겠다.
05년생 : 고개를 저어도 떠오르는 모습으로 힘들겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
82년생 : 생각을 깊이 하는 것이 좋겠다.
94년생 : 상대방을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 돈이 자동적으로 벌어지겠다.
83년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하겠다.
95년생 : 처음부터 다시 시작하는 마음이 필요하겠다.