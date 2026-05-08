이란 부통령 "곧 전쟁 승리 기념하게 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 이란 부통령이 7일 호르무즈 교전 속 미국 이스라엘전 승리를 예고했다.
- 아레프 부통령은 곧 승리 기념식을 열고 제재 해제될 것이라 주장했다.
- 트럼프 대통령은 이란에 강력 대응 경고하며 휴전 유효 입장 밝혔다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 호르무즈 해협에서 미국과의 교전이 이어지며 긴장이 고조되는 가운데, 이란 부통령이 승리를 예고했다.
이란 국영 프레스TV는 7일(현지시간) 모하마드 레자 아레프 제1부통령이 머지않아 미국과 이스라엘과의 전쟁에서 "위대한 승리"를 기념하게 될 것이라고 밝혔다고 보도했다.
보도에 따르면 아레프 부통령은 "우리는 곧 승리 기념식을 열게 될 것"이라며 "최근 몇 년간 이란 국민에게 가해진 제재와 압박은 이란 국민의 위대한 승리와 함께 해제될 것"이라고 말했다.
이번 발언은 같은 날 호르무즈 해협에서 이란과 미국 간 교전이 발생한 가운데 나왔다.
이란은 미국이 휴전 합의를 위반했다고 주장한 반면, 미국은 확전을 원하지 않으며 휴전은 여전히 유지되고 있다는 입장을 밝혔다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 조속히 합의에 서명하지 않을 경우 "훨씬 더 강하고 훨씬 더 폭력적인 방식으로 대응하겠다"고 경고했다.
그는 ABC 뉴스와의 인터뷰에서 "휴전은 여전히 유효하다"고 강조하면서도, 이번 공격에 대해서는 "그냥 가벼운 타격(love tap)"이라고 표현했다.
kwonjiun@newspim.com