키움증권, '키움 디지털 아카데미' 4기 출범…디지털 금융플랫폼 전문가 양성

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 7일 취업준비생 대상 KDA 4기 발대식을 개최했다.
- 37명 교육생이 참여하며 다음달 21일까지 568시간 커리큘럼을 진행한다.
- 데이터 분석·AI·UX/UI 중심 프로젝트로 실무 역량을 키우고 채용 혜택을 준다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 8일 취업준비생 대상 디지털 금융플랫폼 전문가 양성 프로그램 '키움 디지털 아카데미(KDA)' 4기 발대식을 개최했다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 이번 발대식은 전날 서울 여의도 키움증권 본사에서 개최됐으며, 최종 선발된 37명의 교육생이 참여했다. 해당 프로그램은 다음 달 21일까지 총 568시간의 실무 중심 커리큘럼으로 진행된다.
키움증권은 3기까지 축적된 운영 데이터와 경험을 바탕으로 프로젝트 수행에 최적화된 교육 과정을 새롭게 구성했다. 금융 데이터 분석, 파이썬·SQL 프로그래밍, AI 기반 서비스 설계 등 핵심 역량을 먼저 체계적으로 습득한 뒤, 디지털 금융 서비스의 완성도를 결정짓는 UX·UI 설계를 커리큘럼 후반부에 집중 배치했다.
프로젝트 범위도 대폭 확장됐다. 지난 기수까지는 데이터 분석을 통한 AI 챗봇 개발에 초점을 맞췄으나, 4기부터는 데이터 분석 및 AI 기술을 활용한 디지털 금융 서비스 기획·설계·구현으로 주제를 넓혔다.
교육에는 키움증권 실무진이 직접 참여해 현장에서 요구되는 역량과 기준을 전달한다. 두 차례 실전형 프로젝트를 통해 문제 해결 능력과 협업 역량도 함께 키울 수 있도록 지원할 예정이다.
우수 훈련생에게는 키움증권 채용 시 서류전형 면제 혜택을 제공한다. 최우수상 수상자에게는 장학금 100만원을 추가로 지원한다. 실제로 1기 우수 훈련생이 키움증권 신입사원 채용에 최종 합격하는 성과를 거뒀으며, 2·3기 수료생들은 올해 공개 채용을 통해 그 도전을 이어갈 수 있게 된다.
키움증권 관계자는 "3기까지 쌓아온 운영 노하우를 총집약해 4기 교육생들이 현장에서 즉시 활약할 수 있는 실무형 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 현장 수요를 반영한 실전형 교육을 바탕으로 디지털 금융 분야의 차세대 인재를 지속적으로 발굴·육성해 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com