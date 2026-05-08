KB금융, 시니어 돌봄 특화 휴머노이드 로봇 '젠피' 공개

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 6일부터 8일까지 AI EXPO KOREA 2026에서 피지컬 AI 돌봄 서비스를 공개했다.
- 제논과 공동 개발한 휴머노이드 로봇 '젠피'로 시니어 케어 시나리오 5가지를 라이브 시연했다.
- 4단계 로드맵 추진과 7월 KB케어로봇 도입으로 에이지테크 선도를 계획한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 이달 6일부터 8일까지 3일간 서울 코엑스에서 열린 'AI EXPO KOREA 2026(이하 국제인공지능대전)'에서 국내 금융권 최초로 휴머노이드 로봇을 활용한 시니어 케어 특화 '피지컬 AI (Physical AI) 돌봄 서비스'를 공개했다.
KB금융은 이번 행사에 참가한 유일한 금융그룹으로서 생성형 AI 전문기업 제논(GENON)과 공동 개발한 휴머노이드 로봇 '젠피(GenP)'를 선보였다. '젠피'에는 시니어 돌봄에 특화된 정밀 동작을 위한 손가락 모듈 기능 강화 등, 기존 범용 로봇과 차별화된 설계가 적용됐다.
이번 전시에서 '젠피'는 ▲관람객을 향한 인사 동작과 환경 인식 ▲재활 일정·날씨·컨디션 등 일상 정보 안내 ▲시니어의 감정과 신체 상태에 대한 자연스러운 응답 ▲복약 시간 인지 후 약 인식·집기·전달까지 이어지는 일련의 동작 ▲재활 동작 보조와 기립 부축 등 5단계 시나리오를 라이브로 시연했다.
KB금융은 이번 기술 시연을 시작으로 ▲정서·인지 돌봄 중심의 디지털 케어 ▲물건 전달·환경 제어 등 비접촉 물리 작업 ▲보행 보조와 부축 등 부분 신체 접촉 ▲고난도 전면 신체 케어로 이어지는 4단계 피지컬 AI 발전 로드맵을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.
KB금융은 올해 1월 역삼동 KB라이프타워에 오픈한 시니어 케어 기술 실증·체험 공간 에이지테크랩(Age Tech Lab)을 중심으로, 피지컬 AI를 적용한 미래형 케어 서비스의 가능성을 확인해 나갈 계획이다. 케어로봇·휴머노이드 로봇 등 최신 기기와 서비스 도입을 위한 ▲기술 접목 ▲실증 지원 ▲요양 시설 시범 도입 등을 통해 시니어 케어 현장에서의 효과 검증과 상용화로 이어지는 실증 데이터를 쌓으며, 국내 에이지테크를 선도해 나간다는 방침이다.
오는 7월에는 KB라이프의 자회사 KB골든라이프케어 종로평창카운티에 인공지능 KB케어로봇 '케비'를 시범적으로 도입한다. '케비'는 바퀴로 움직이는 소형 자율주행 로봇으로 긴급 상황 감지·알림을 통해 입주자의 안전한 일상 생활을 지원한다. 시설 이용자를 위한 공간 안내, 컨시어지 서비스와 정서적 교감을 위한 안부 대화 기능을 탑재했다.
KB금융 관계자는 "이번 시연을 출발점으로 피지컬 AI의 돌봄 현장 적용 가능성을 단계적으로 검증해 나갈 계획이며, 그 결과를 토대로 서비스 적용 범위와 사업을 더욱 확장해 나갈 것"이라며, "KB금융은 시니어 고객의 삶에서 돌봄·건강·주거·재무가 하나의 여정으로 연결된다는 철학 아래, 기술과 따뜻한 돌봄이 함께하는 에이지테크의 미래를 구현하는 데 그룹의 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com